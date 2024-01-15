"Выплакала все слезы": жизнь вдовы превратилась в кошмар из-за знака на могиле мужа

Убитая горем Трейси Билкло дважды писала письма королю Чарльзу, пожаловавшись на избирательное правосудие.

63-летняя британка Трейси Билкло пообещала своему мужу Джону, умершему в 2020 году, что после смерти на его могиле будет установлено надгробие с эмблемой трех львов. Жена выполнила последнюю волю любимого, но британская бюрократия превратила ее жизнь в настоящий кошмар. Об этом пишет издание The Sun.

Как выяснилось, право на использование стилизованных геральдических львов принадлежат исключительно Короне, поэтому для установки эмблемы на надгробии нужно получить специальное разрешение от короля.

Поскольку соответствующее решение принято не было, местный суд обязал женщину немедленно удалить монарший символ с надгробия на кладбище в Стреттон-он-Дансморе.

Убитая горем Трейси дважды писала письма королю Чарльзу, пожаловавшись на избирательное правосудие. Ведь, по ее словам, всего в двух рядах от могилы Джона установлен надгробный камень с изображением Флер де Лис — еще одного геральдического символа, связанного с французской королевской семьей. А на другой могиле неподалеку использована эмблема чертополоха, символизирующая Шотландию. Женщина удивляется, почему претензии возникли только к ней.

Эскиз надгробия Фото: Roland Leon

"Мне кажется неправильным, что в Англии можно использовать на надгробиях символ Франции или любой другой страны, которая вам нравится, но не своей. У меня болит сердце за Джона. Такое ощущение, что его предала страна, которую он любил", — говорит женщина и признается, что выплакала все слезы, когда ее заставили убрать этот знак.

У Трейси есть год, чтобы подать апелляцию или получить согласие короля. Но Чарльз ей пока не ответил.

63-летняя британка Трейси Билкло на могиле мужа Фото: Roland Leon 63-летняя британка Трейси Билкло на могиле мужа Фото: Roland Leon

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как американец во время ремонта обнаружил надгробие, где была выгравирована надпись: "Альберта Р. Л. Перкинс. Родилась в 1900 году. Умерла в 1978 году". Мужчина утверждает, что живет не вблизи кладбища и не может понять, как это могло произойти.

Кроме того, в Великобритании жители рассказали о призраке молодой женщины, который преследует деревню в Корнуолле. Каждый год на годовщину смерти на ее могиле таинственным образом появляются цветы.