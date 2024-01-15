"Больше денег — больше проблем": пенсионерка выиграла в лотерею и стала миллионершей

Тереза Кларк поняла, что стала миллионершей и отменила запись в парикмахерскую, чтобы забрать свой приз.

Пожилая женщина из города Луиза, штат Вирджиния (США), убедилась в правдивости фразы "больше денег — больше проблем", когда поняла, что выиграла огромную сумму в лотерею Powerball. Об этом пишет Business Insider.

Когда Тереза Кларк узнала, что выиграла 2 миллиона долларов, у нее была только одна задача, посетить парикмахера.

Американка поняла, что стала миллионершей и отменила запись в парикмахерскую, чтобы забрать свой приз.

"Теперь мне придется отложить поход к парикмахеру и отказаться от прически", — именно так, по словам представителей лотереи Вирджинии сказала Кларк своему сыну.

Кларк из Луизы правильно выбрала первые пять номеров — 27-35-41-56-60 — во время розыгрыша 20 декабря. Единственным номером, который не совпал, был номер Powerball. Обычно этот номер приносит выигрыш в 1 миллион долларов. Однако при покупке билета женщина потратила дополнительный доллар на Power Play. Этот дополнительный доллар удвоил ее приз до 2 миллионов долларов.

Тереза Кларк отменила поход к парикмахеру, чтобы забрать приз Фото: Virginia Lottery

Американка купила билет в магазине Louisa Mini Mart, расположенном в Луизе. Она воспользовалась функцией Easy Pick, позволив компьютеру случайным образом выбрать номера. За продажу выигрышного билета Louisa Mini Mart получит от Лотереи Вирджинии бонус в размере 10 000 долларов.

Представителям лотереи не удалось связаться с пенсионеркой для комментариев, но, судя по опубликованным контактам ей за 80 лет.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.