У чернокожих родителей родился сын-альбинос с рыжими волосами: как это возможно (фото)

Мальчик чрезвычайно чувствителен к свету из-за своей особенности. Родители постоянно наносят на него солнцезащитный крем и надевают шляпу, когда идут гулять на улицу.

24-летняя Вивьен Темитоп Хассан из Турции неожиданно родила ребенка-альбиноса с рыжими волосами. Хотя сама она и ее муж Эзике Эбхота — чернокожие. Об этом супруги рассказывают на своей странице в TikTok.

Родители уверяют, что альбинизм не характерен для обеих их семей. Поэтому появление необычного мальчика, которого назвали Зейном, они называют настоящим чудом.

В возрасте трех месяцев волосы малыша начали краснеть, а сейчас у него уже огромная рыжая шевелюра. Чтобы у друзей и родственников не возникало лишних вопросов, мать решила покрасить и свои волосы в такой же цвет.

"Когда акушерки впервые передали мне Зейна, я была шокирована и счастлива одновременно. Сначала волновалась, все ли у него в порядке со здоровьем. Задала врачам много вопросов, и они заверили меня, что меланин в организме ребенка начнет вырабатываться через несколько недель, но мальчик так и остался белым", — вспоминает Вивьен.

По словам молодой матери, к ним постоянно приковано внимание общества. Люди часто подходят и расспрашивают, как это возможно. Однако женщина старается относиться к этому с пониманием и все спокойно объясняет.

"От природы он такой счастливый и дружелюбный, я не виню людей в том, что их к нему тянет", — делится Хассан.

Вивьен и Эзик в роддоме Фото: Instagram//therealvivienne

Зейн чрезвычайно чувствителен к свету из-за альбинизма, родители постоянно наносят на него солнцезащитный крем и надевают шляпу, когда идут гулять на улицу.

То, как растет мальчик, Вивьен и Эзике показывают на странице в TikTok, где на них подписано более 232 тысяч пользователей сети.

Зейна родился с альбинизмом Фото: Instagram//therealvivienne Зейна родился с альбинизмом Фото: Instagram//therealvivienne

"Люди пишут, чтобы мы с мужем больше не рожали детей, обвиняют нас в "прославлении альбинизма" и даже подозревают, что Эзике не является биологическим отцом Зейна. Это ужасно, поэтому я просто блокирую и удаляю таких комментаторов", — добавляет молодая мать.

24-летняя Вивьен Темитоп Хассан со своим сыном Фото: Instagram//therealvivienne

Женщина клянется, что намеренно не красила волосы Зейну, хотя многие ее подписчики в этом убеждены. В ближайшем будущем она планирует убедить своего мужа также покрасить волосы в рыжий цвет, чтобы поддержать сына.

Зейна родился с альбинизмом Фото: Instagram//therealvivienne Зейна родился с альбинизмом Фото: Instagram//therealvivienne

Напомним, ранее Фокус писал, что у 41-летней дизайнерше интерьеров Меган МакМоррис родилась особенная девочка-альбинос — Луиза. Сейчас ребенку уже исполнилось девять лет, и мать решилась публично рассказать, как их семья борется с общественным неприятием врожденного заболевания ребенка.

Кроме того, мы рассказывали, как в Англии девочка-альбинос и ее папа регулярно подвергаются нападкам со стороны расистов. Родителям особого ребенка достается как от белых, так и от темнокожих сограждан. Но не все так плохо. В свои 15 месяцев девочка-альбинос уже делает неплохую карьеру в детском модельном бизнесе.