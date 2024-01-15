Девушка ради смеха вышла замуж за незнакомца, полюбила его и передумала расставаться

Невероятная история любви стала вирусной в TikTok. В комментариях пользователи сети поддерживают молодоженов. Их видео собирают тысячи лайков и репостов.

26-летние Гуннар Михельс и Даниэль Гросс из США спонтанно поженились ради смеха, а потом полюбили друг друга и уже три года счастливо живут вместе. Хотя с самого начала они планировали, что разведутся через неделю после церемонии. Об этом парочка регулярно рассказывает в своем TikTok.

Даниэль признается, что всегда мечтала выйти замуж "глупым" способом. Поэтому когда наткнулась в TikTok на красивого мужчину, который в шутку предложил сделать незнакомке предложение, то двумя руками ухватилась за возможность сказать: "Я согласна".

Сам Гуннар объясняет, что этой выходкой хотел доказать, что жизнь не такая уж и серьезная. Он рассмотрел "тонны" заявок от претенденток на его сердце, которые согласились принять участие в конкурсе, но остановил свой выбор именно на Даниэль.

Через две недели пара отправилась в путешествие в Лас-Вегас, чтобы стать под венец на День святого Валентина. На первом свидании мужчина, который самостоятельно оплатил церемонию, подарил избраннице букет красных роз и стал на одно колено, чтобы сделать ей предложение.

Свадьба молодоженов в Лас-Вегасе Фото: Instagram//danielleandgunnar

В социальных сетях влюбленные признаются, что и подумать не могли, что спонтанный брак станет идеальным для них обоих.

"Мы вступали в эти отношения без всяких ожиданий. Планировали расстаться через неделю, поэтому не чувствовали давления ответственности. К тому же не было никакого влияния со стороны наших друзей и семьи, то есть никто не посеял сомнений между нами относительно выбора партнера", — говорит Даниэль.

Свидетельство о браке Фото: Instagram//danielleandgunnar

Жених добавляет, что ни один из них не выбрал бы другого в приложениях для знакомств из-за разницы в росте и предпочтений относительно возраста партнера. Это, по его мнению, доказывает, что подобные формальности на самом деле не имеют значения.

Невероятная история любви стала вирусной в TikTok. Их видео собирают тысячи лайков и репостов. В комментариях пользователи сети поддерживают молодоженов.

"Божественная пара"

"Жизнь — это игра, и вы, друзья, точно выиграли"

"Боже мой, я помню его оригинальное видео с предложением, но я совсем забыла об этом! Ого!"

"Вселенная свела вас вместе, я слежу за вами с самого начала и радуюсь"

"Это удивительно"

Даниэль Гросс в свадебном платье Фото: Instagram//danielleandgunnar

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем тореадоре Хуане Ортеге, который шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина поехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".

Кроме того, мы рассказывали о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде, курсировавшим из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжества снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.