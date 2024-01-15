Курортный город назвали "помойкой с видом на море", которая не изменилась за 30 лет (фото)

Многие путешественники придерживаются мнения, что курорт не успевает за современным миром.

Британский приморский городок Уэстон-сьюпер-Маре превратился в "мрачную" тень самого себя, согласно разгневанным отзывам на TripAdvisor, которые назвали это место "помойкой с видом на море". Об этом пишет Daily Star.

Многие люди придерживаются мнения, что курорт не успевает за современным миром.

По мнению тех, кто посещал Уэстон-супер-Маре, в нем мало что изменилось, если вообще что-то изменилось. Многие туристы уверены, что город стал "мрачной" тенью того, чем он когда-то был. Некоторые даже говорят, что он совсем не изменился за 30 лет.

Люди, которые критикуют пляжный городок в Сомерсете на сайте TripAdvisor, негодуют по поводу отсутствия развлечений на некогда процветающем курорте.

Один из разгневанных рецензентов утверждает, что многие знакомые называют это место "помойкой с видом на море". Он также отметил, что заброшенное состояние этого города — зрелище не для слабонервных.

"Уэстон-сьюпер-Маре (sic) часто описывают как помойку с видом на море, и, судя по моему вчерашнему опыту после 30-летнего отсутствия, ничего особо не изменилось, разве что остались сгоревшие осыпающиеся останки заброшенного старого пирса, которые можно сфотографировать. Сам город превратился в унылое, безликое, дешевое и безвкусное место, в мрачный остаток некогда процветающего популярного английского пляжного курорта", — написал Ян В. из Бирмингема.

Иллюстративное фото Фото: Gloucestershire Live

Несмотря на резкие высказывания в адрес этого района, другие пользователи TripAdvisor были успокоены предлагаемыми блюдами и напитками.

Энди Джи написал, что его блюдо из рыбы и чипсов было превосходным. Мужчина вернулся на пляжный пирс после 50 лет отсутствия в этом районе. Его похвала прозвучала после того, как Уэстон-сьюпер-Маре был назван одним из беднейших городов Великобритании.

Иллюстративное фото Фото: tripadvisor

Издание отмечает, что в исследовании, проведенном в 2019 году, говорилось, что некоторые из его кварталов являются одними из самых неблагополучных в стране, хотя были отмечены чистые пляжи и множество достопримечательностей.

Ранее Фокус сообщал, что огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма. 93-этажная Бруклинская башня начала раскачиваться во время порывов ветра силой 95 км в час. Ролик, который выложили в соцсети, сильно напугал зрителей.

Также стало известно, что мужчина живет в заброшенной деревне после потопа. Пабло Новак вернулся в родную деревню после наводнения в 1985 году. Мужчина является единственным жителем некогда бурно развивающегося туристического центра.