Взрослый ребенок: женщина носит подгузники и спит в детской кроватке (фото, видео)

Пейджи Миллер стала частью целого сообщества взрослых людей, которым приносит радость те вещи, которые многие делали в детстве. Девушка отмечала, что они любят играть с игрушками и даже носить подгузники.

Пейджи Миллер из США каждое утро просыпалась в кроватке, а затем играла со своими игрушками и вела себя как ребенок в течение всего дня. Впервые о девушке заговорили в 2020 году. Сейчас невероятную историю вспоминает британский таблоид The Mirror.

Тогда женщина признавалась, что тратит 300 долларов в месяц на подгузники, чтобы поддерживать образ жизни взрослого ребенка.

Создательница контента Пейджи Миллер с Восточного побережья США начинала каждый свой день с того, что просыпалась в своей кроватке. После утренней смены подгузника она проводила время, играя с игрушками и создавая онлайн-контент для сообщества взрослых людей, которые хотят быть детьми и любителей подгузников (ABDL).

Американка надеялась, что сможет помочь другим людям не испытывать чувство стыда и в то же время финансировать дорогостоящие расходы, связанные с жизнью взрослого ребенка.

Пейджи приняла этот образ жизни в 2018 году, а в 2020-м объяснила, что ее целью всегда была нормализация этого образа жизни при одновременном его финансировании. Только на подгузники она тратит 300 долларов в месяц.

Женщину не останавливал негатив со стороны тех, кто не понимает ее образ жизни Фото: MDWfeatures/@mindlessdiaper

Женщину не останавливал негатив со стороны тех, кто не понимает ее образ жизни. Часто недоброжелатели даже сомневались в уровне ее развития.

"Я всегда коллекционировала игрушки и обладала чувством юмора, поэтому все мои друзья и родственники отнеслись к этому с пониманием. Если ты ведешь себя так, будто ничего особенного не происходит, люди принимают твою беззаботность на ура. Как только я достигла совершеннолетия, я начала искать в интернете, чтобы узнать, есть ли еще такие же люди, как я, и обнаружила целое сообщество. Одно из самых ярких чувств, которое испытывают люди, — это стыд, поэтому я решила выйти на публику. Я создала канал на YouTube. Я создала сайт. Там все о том, как прожить свою лучшую жизнь взрослого ребенка", — рассказывала Пейджи.

Женщина признавалась, что тратит 300 долларов в месяц на подгузники Фото: MDWfeatures/@mindlessdiaper

Американка отмечала, что члены сообщества любят играть с игрушками. Им приносят радость те вещи, которые люди делали в детстве. Пэйджи получила огромное количество положительных отзывов от своих многочисленных поклонников в интернете.

"Я каждый день получаю электронные письма от людей, которые говорят спасибо за то, что ты такая открытая. Некоторые люди просто не понимают, почему взрослый человек хочет вести себя или жить как ребенок. Все дело в том, чтобы позволить мелочам приносить вам радость. Мы все еще взрослые люди. Мы должны делать обычные взрослые вещи, например, оплачивать счета, но у нас также есть дополнительная ответственность за поддержание нашего образа жизни", — говорила она.

Образ жизни Пейджи никак не отразился на ее знакомствах.

"У меня не было партнера, вовлеченного в ABDL. Я помолвлена с человеком, с которым мы вместе уже пять лет. Он не ведет такой образ жизни, но поддерживает его", — добавила тогда девушка.

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