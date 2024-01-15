"Меня это не волнует": мужчина после пересадки лица неожиданно нашел любовь (фото)
Люди во всем мире восхищаются решимостью Джо ДиМео. Одна из них — медсестра Джессика Перес из Калифорнии.
В результате страшной автокатастрофы Джо ДиМео из Нью-Джерси (США) получил ожоги 80% тела. 25-летний американец героически перенес двойную трансплантацию руки и лица, а также более 20 пересадок кожи. Он не терял надежды, что однажды будет жить нормальной жизнью. Так, кстати, и произошло. В недавнем интервью изданию Newsweek он признался, что встретил свою возлюбленную.
На протяжении всех этих сверхсложных испытаний ДиМео упорно работал, чтобы восстановить функционирование рук и заново учился двигать мышцами лица. Простые действия, такие как моргание, поднятие бровей и шевеление губами, были для него крайне болезненными и сложными.
Через несколько месяцев после операции история Джо попала на страницы газет. Люди во всем мире восхищались его решимостью. Одной из них была и 32-летняя медсестра Джессика Перес из Калифорнии.
Женщина прочитала о трагедии с ДиМео в интернете и решила связаться с ним в Instagram. Так начался их роман. Интересно, что отношения на расстоянии не стали для них препятствием, ведь влюбленная пара разговаривала часами каждый день.
"Я всегда надеялась, что найду такого, как Джо. Представляла, что это возможно. Хотя и подумать не могла, что влюблюсь в парня, который перенес трансплантацию лица. Но меня это не волнует", — признается Перес.
Кстати, согласно данным Johns Hopkins Medicine, с 2021 года только 45 пациентам в мире полностью или частично пересадили лицо. Также зарегистрировано всего 130 успешных случаев пересадок рук. То есть случай ДиМео на самом деле чрезвычайно редкий.
Напомним, ранее Фокус писал, что во Франции провели первую в мире пересадку рук вместе с лопатками.