Мужчина рассказал официанту о своей тяжелой судьбе и поел в ресторане бесплатно

68-летний Пол Молинье из Саутпорта поблагодарил работников заведения за поддержку и неожиданный подарок.

Полу и Доне Молинье, которые праздновали "золотой юбилей" в ресторане Hickory's Smokehouse, разрешили не оплачивать счет за ужин. Об этом сообщает издание The Mirror.

Сотрудники заведения сделали щедрый жест после того, как узнали о борьбе Пола с раком на последней стадии. Врачи утверждают, что мужчине осталось жить всего несколько месяцев.

"Когда бронируете столик, вас спрашивают, что именно вы празднуете. Поэтому мы написали, что это наша годовщина. Официант Джеймс начал расспрашивать, когда мы начали встречаться и о нашей совместной жизни. В конце концов я признался, что борюсь с раком на последней стадии", — рассказывает 68-летний Пол из Саутпорта.

Супруги, которые познакомились еще подростками, говорят, что были "поражены", когда увидели счет с маленькой запиской: "С годовщиной, ужин за наш счет". Внутри лежало 80 фунтов.

"Я увидел выражение лица моей жены и подумал, что они что-то не так поняли. Дони чуть не расплакалась. Мы были поражены", — вспоминает британец.

Мужчина поблагодарил работников заведения за поддержку и подарок. Он поделился, что хочет максимально эффективно использовать оставшееся время.

"К счастью, я достаточно хорошо перенес химиотерапию. Знаю, что многие люди сталкиваются с тяжелыми побочными эффектами. Принять диагноз трудно, но мы смеемся над этим. Мы хотим жить полной жизнью и планируем устроить большую вечеринку в Саутпорте. Люди съедутся отовсюду", — добавляет Пол, который вырастил троих взрослых детей.

Пол и Дони Молинье ужинают в ресторане Фото: Paul Molineux

Напомним, ранее Фокус писал, что ошибка туриста на ужине обошлась ему дороже, чем весь отпуск. Мужчина, который приехал в Индонезию на свой день рождения, наслаждался трапезой со своими друзьями, когда решил заказать бутылку вина. Ресторан списал 2300 австралийских долларов вместо ожидаемых пятисот. Курьезная история произошла на острове Бали с туристом из Австралии.

Кроме того, мы писали, как женщина из Китая оплатила счет на 430 тысяч юаней (чуть больше 2,2 млн гривен), когда обедала с подругой. Все это произошло из-за простой ошибки, которую она допустила в социальных сетях.