"Смешной" запрет: в Торонто городские власти запретили кататься на санях зимой

Жителей Торонто призывают не использовать санные спуски, на которых есть различные опасные препятствия. Однако люди хотят развлекаться, даже помня, что могут сломать руку.

Городские власти Торонто в Канаде запретили гражданам посещать 45 холмов, с которых можно съезжать на санках. Чиновники беспокоятся, чтобы люди не травмировались. Между тем жители города не согласны с запретом. О деталях событий в Канаде рассказали на портале CBC.

Журналисты портала рассказали о списке 29 холмов в Торонто, с которых жителям разрешено спускаться — их разместили на сайте городских властей. При этом чиновники указывают, что закрыли 45 холмов, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Среди опасностей, угрожающих жителям Торонто — деревья и кусты, растущие на холмах, заборы, а также другие препятствия, которые могут встретиться на пути саней. Чтобы холм признали безопасным, нужно чтобы вся дорога вниз была свободной и четко обозначена, рассказали на портале.

"Катание на санках запрещено на некоторых холмах из-за опасностей, которые препятствуют склону, что делает холм опасным для катания на санях", — объяснили местные чиновники.

События в Канаде — детали

В Торонто ежегодно проверяют безопасность санных спусков, напомнили журналисты. Список безопасных из года в год меняется, учитывая новые решения чиновников, начиная с 2017 года. В обосновании подобных действий указывают, что беспокоятся о здоровье людей, которые могут травмироваться. Также на сайте горсовета публикуют инструкции о том, как безопасно скатиться с горки.

Советы от властей Торонто о санных спусках Фото: Скриншот

На портале пообщались с жителем Торонто Троем Бертчем, отцом двоих детей: спросили, прислушивается ли он к рекомендациям властей. Мужчина заявил, что "запрет является смешным". Он предложил посмотреть на спуски — на них видны следы от санок, вопреки запрету городских властей. По мнению канадца, люди, когда катаются с горы, понимают риски — могут, например, сломать руку. Однако подобные действия не помешают развлечениям и детей, и взрослых.

"Если вы собираетесь кататься на санях, вы знаете, что делаете. Вы спускаетесь с холма на куске пластика, и есть вероятность сломать руку или просто ушиб. Дети здесь прекрасно проводят время и мы делаем это с детства", — пояснил Трой Бертч журналистам.

Отметим, на страницах в соцсетях городских властей Торонто не публиковали дополнительных разъяснений по закрытию 45 санных спусков. Зато регулярно размещают информацию о ситуации в зимнем городе: например, о пунктах обогрева и готовности техники для развертывания снега.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал об особенностях жизни в Канаде. Например, на дне одного канадского озера можно отыскать данные о событиях, которые изменили климат на Земле миллионы лет назад. Кроме того, можно узнать, как реагируют местные власти, когда становятся масштабные пожары.