11-летний мальчик сфотографировал "призрака", выглянувшего из окна отеля XII века (фото)

Таинственная фигура была одета в одежду в викторианском стиле. Она показалась в окне второго этажа, а затем бесследно исчезла.

В Великобритании 11-летний Оливер Тэтэм сфотографировал "призрака", который выглядывал из окна старинного отеля XII века. Об этом пишет Coventry Live.

Гостиница в аббатстве Кумбэ (Англия) давно прославилась своими "привидениями". Мальчик заметил "призрака" во время пребывания в отеле перед Рождеством.

Жуткое лицо в окне заметил 11-летний мальчик. Именно он сделал снимок, когда вместе с семьей посетил здание XII века перед Рождеством. Юный Оливер вместе с сестрой Ребеккой и дедушкой Эриком посетил территорию аллеи Кумбэ, чтобы принять участие в световом шоу под названием Illuminate.

Тэтэм старший подшучивал над детьми, говорил, что они должны следить за привидениями. Однако семейство никак не ожидало, что Оливер действительно сфотографирует то, что, по мнению многих людей в соцсетях, является призраком, затаившимся в отеле.

"Когда я увидел странную фигуру, выглядывающую из окна и смотрящую на сад, я сделал снимок на мамин телефон, который я использовал для съемки праздничных огней. Я увеличил изображение настолько, насколько смог. Она была гораздо четче, чем на фотографии", — рассказал мальчик.

В 2018 году охотники за привидениями увидели фигуру, стоящую у окна Фото: Coventry live

Фигура была одета в одежду в викторианском стиле, точнее в белый чепец и фартук поверх черного платья. Она показалась в окне второго этажа. Пытаясь обратить внимание мамы и сестры на фотографию, Оливер призывал их к вниманию, но "фигура внезапно полностью исчезла".

С тех пор Оливер "расследует" появление призраков в аббатстве Кумб и считает, что это может быть бывшая горничная семьи Крейвен, которая, как утверждается, и по сей день преследует это поместье.

Издание отмечает, что за последние несколько лет призрак Матильды (горничной) несколько раз был снят на камеру. Последний раз это случилось в 2018 году, когда охотники за привидениями увидели фигуру, стоящую у окна.

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