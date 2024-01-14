"Пахло и начинало гнить": школьник нашел загадочное существо (фото)

Тайриз Мартин нашел необычное животное по дороге в школу. Мальчик не мог поверить своим глазам, когда разглядел существо, которое оказалось наполовину рыбой, а наполовину — рептилией.

Школьник из Уэльса нашел на тропинке у канала существо, похожее на крокодила. Необычной находкой в 2020 году поделилась мама мальчика в социальных сетях, шокировав многих людей. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Большое чешуйчатое существо, похожее на крокодила, было найдено рядом с каналом в округе Кайрфилли. Оказалось что до мальчика его достал из воды местный рыбак Дэвид Террелл.

Тайриз Мартин нашел загадочное существо по дороге в школу. Школьник из Уэльса не мог поверить своим глазам, когда разглядел животное, которое оказалось наполовину рыбой, а наполовину — рептилией. Его "открытие" получило широкую огласку после того, как его мать, Клэр, выложила фотографии существа в социальные сети.

"Мой сын нашел его сегодня утром по дороге в школу. Он сразу же прислал мне это по факсу. Оно лежало на берегу реки, похоже, что его специально положили туда или что-то в этом роде. Оно определенно было настоящим, пахло и начинало гнить", — написала Клэр в своем посте на Facebook, который был сделан в 2020 году.

Животное длиной около двух с половиной футов (76 см) с длинным носом и десятками ужасающе острых зубов заметили еще несколько прогуливающихся по тропе.

Многих людей напугало это существо в 2020 году Фото: коллаж Фокус

Вид загадочного существа окутан тайной, люди в социальных сетях уверены, что это миссисипский панцирник (Alligator gar) — рыба, обычно обитающая в Южной Америке. Такое же предложение сделал и рыбак доставший животное из канала.

"Это безумие, несколько человек говорили, что она похожа на щуку, а другие думали про аллигатора. Я посмотрела в интернете, и она действительно больше похожа на рептилию", — писала Клэр.

В то время RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) разделяла эту точку зрения и заявила, что "тревожные" фотографии указывают на то, что животное, возможно, было брошено после того, как переросло свой аквариум. В настоящее время в Англии и Уэльсе запрещено содержать аллигаторов в качестве домашних животных.

"В Уэльсе уже несколько лет действуют ограничения на содержание рыб-аллигаторов, и это очень трудные животные для успешного содержания, поскольку они могут вырасти очень большими, а их потребности такие же, как и в дикой природе. К сожалению, мы слишком часто видим, как от экзотических питомцев отказываются, когда не удается удовлетворить их потребности в благополучии", — отмечали специалисты.

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