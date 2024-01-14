"Вы умрете": мужчина нашел зловещее фото на чердаке дачного дома (фото)

Было трудно разобрать, что именно было изображено на ретро-снимке. Пользователи соцсетей советовали мужчине как можно скорее избавиться от фото и бежать оттуда.

Мужчину предупредили, что он "умрет", после того как он обнаружил жуткую темную полароидную фотографию с надписью "Вы его видите?" во время уборки чердака своего дома для отдыха. Об этом пользователь с ником AceFloresX рассказал на популярном форуме Reddit.

Мужчина нашел зловещее старинное фото под одной из коробок на чердаке. Было трудно разобрать, что именно было изображено на ретро-снимке.

Фотография была невероятно темной и покрытой царапинами. Но, пожалуй, самой жуткой частью фотографии было то, что было написано прямо под ней. Нацарапанная подпись под ней гласила: "Вы видите его?".

"Нашел снимок, когда убирался в доме, где отдыхала моя семья. Я попытался очистить фотографию, насколько смог, но она сильно поцарапана. Я даже не могу ничего толком разглядеть, только очертания дома и не вижу очертаний человека. Попробую поискать еще", — писал автор поста, объясняя, как он наткнулся на причудливое изображение.

Мужчина добавил, что он не знает, кто такой "он" и как он выглядит. Он отметил, что тот факт, что фотография была сделана на полароид и выглядела довольно старой, означает, что кем бы не был человек на фото, его уже "давно нет в живых".

Было трудно разобрать что именно было изображено на ретро-снимке Фото: Reddit

Однако жуткая находка заставила пользователей Reddit испугаться за мужчину, и многие из них высказали свои собственные теории относительно полароидной фотографии.

"Похоже, вы попали в ловушку из фильма ужасов. Не волнуйтесь, будьте умнее и спасайтесь!", — написал один человек.

Другие предупредили мужчину, что зловещая фотография может преследовать его, и призвали вернуть ее на прежнее место или спрятать в другом месте.

"Положите. На место. На место", "Вы умрете, мне стало жутко от одного взгляда на нее. Спрячьте ее и никогда больше не говорите о ней", — писали они.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Некоторые люди даже пытались улучшить изображение, и ситуация приняла тревожный оборот, после того как автор поста отметил, что в версии фотографии, отредактированной для улучшения качества, "кажется, что-то есть". Он был не единственным человеком, заметившим нечто необычное.

"В левом верхнем углу я могу различить два глаза и очень жуткую ухмылку. Возможно, это просто мое воображение", — написал один человек.

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