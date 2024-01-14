"Бежать некуда": знакомый заметил леденящую душу деталь на селфи девушки (фото)

Оливия Нанн, одетая в безразмерную толстовку, выглядела "немного уставшей", глядя в камеру своего телефона. После шумной вечеринки девушка не заметила, что на фото вместе с ней "позирует" кто-то еще.

Женщина, которая чувствовала себя неважно после бурной ночи с подружками, отправила селфи в групповой чат, но не заметила непрошеного гостя, спрятавшегося в ее капюшоне. Об этом пишет The Mirror.

Многие люди сделали десятки селфи или фотографий для друзей, но частно он не замечают мелких деталей, которые могут испортить снимок или даже нести опасность для человека.

Одна женщина хотела, чтобы ее сумасшедшая ночь запомнилась, и поделилась целым рядом пьяных селфи со своими близкими друзьями в одном из групповых чатов. Оливия Нанн, одетая в безразмерную толстовку, выглядела "немного уставшей", глядя в камеру своего телефона. После шумной вечеринки девушка не заметила, что на фото вместе с ней "позирует" кто-то еще. Ее удивленные друзья быстро сообщили ей, что она не одна.

В капюшоне, который накинула на голову Оливия, притаился огромный паук. Однако друзья девушки увидели в этой ситуации забавную сторону: ее подруга Грейс поделилась впечатлениями со своими подписчиками в соцсетях.

"Спустя почти 24 часа я все еще не могу прийти в себя от того, что Оливия посылает в групповой чат селфи с похмелья, а в ее капюшоне сидит паук", — написала она, показав фотографию, на которой паук прячется рядом с лицом Лив.

В капюшоне, который накинула на голову Оливия, притаился огромный паук Фото: коллаж Фокус

Пользователи социальных сетей быстро отреагировали на сообщение Грейс, многие из них заявили, что им было бы неловко, если бы этот инцидент произошел с ними.

"Моя душа покинула бы мое тело. О мой Бог", "Поджег бы себя", "Бежать некуда", "Не может опустить капюшон, не может пошевелиться, не может моргнуть, ничего не может", — писали многие пользователи.

Один мужчина поделился своим собственным похожим опытом, ответив фотографией паука, выползшего из воротника его джемпера во время фотосессии, с сообщением: "Я был там, поверьте мне".

К счастью, среди всей этой истерии один человек смог сохранить спокойствие — Оливия. Девушка была спокойна и сказала, что пауки ее друзья.

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