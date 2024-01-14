Будет не просто: только 2% людей могут заметить число 749 в загадочной головоломке

Новый тест предлагает игрокам отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Людям нужно обнаружить нечетное число всего за 7 секунд. Это определенно сложное испытание, но вполне выполнимое.

В новой визуальной головоломке людям предстоит заметить число 749, скрывающееся среди других похожих чисел на картинке. Оно прячется на виду, но его очень сложно заметить из-за большого количества других элементов. Проверить свою внимательность предлагает британское издание The Mirror.

По данным Jagran Josh, только 2 % людей могут распознать число 749 в море чисел 746, но как вы думаете, есть ли у вас все необходимое для этого?

Издание отмечает, что мозг человека скорее всего, автоматически исправит 749 так, чтобы оно выглядело так же, как и другие числа, на которые он смотрит. Вам нужно обнаружить нечетное число всего за 7 секунд. Это определенно сложное испытание, но вполне выполнимое.

Головоломка предлагает игрокам отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Оптические иллюзии призваны сбивать людей с толку, заставляя их гадать, где они могли ошибиться. В этой непростой задачке людям предстоит найти элемент, который отличается от других на картинке.

Это испытание не только на зрение, но и на способность вашего мозга сканировать, идентифицировать и реагировать на изображение. И так, среди всех чисел 746 вам необходимо найти 749 за 7 секунд.

Найдите число 749 среди всех остальных за 7 секунд Фото: Jagran Josh

По словам авторов теста, это проверка концентрации человека, способности отсеивать отвлекающие факторы и тренировка рефлексов. Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Вы уже нашли искомый номер? Если нет, то время, скорее всего, истекло, но вы все равно можете продолжать попытки.

Если вы все еще ищете — вот вам подсказка. Возможно, вам стоит сосредоточить свои усилия на левой стороне изображения. Ниже будет показан правильный ответ.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Jagran Josh

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.