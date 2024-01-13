Удивительная история: супруги купили заброшенную школу и превращают ее в уютный дом (фото)

Стейси Гриссом и ее муж Шон Уилсон все еще работают над своим проектом по реконструкции старинного здания 1914 года. Ремонт "по крупному" включал в себя исправление кривых стен, обвалившихся потолков и всего, что было повреждено водой.

В США супружеская пара приобрела заброшенную школу, даже не осмотрев ее. Они решили превратить ее в шикарный семейный дом, показывая весь процесс в социальных сетях. Об этом пишет Daily Star.

Стейси Гриссом и ее муж Шон Уилсон все еще работают над своим проектом по реконструкции старой школы. Два года назад они купили здание площадью 9 000 кв. м, когда искали что-то "причудливое", чтобы сделать его своим жильем.

Преображение заброшенной школы Стейси Гриссом и Шона Уилсона все еще находится на стадии строительства, хотя помещение выглядит совсем иначе, чем во время его покупки. Здание 1914 года было капитально отремонтировано и преобразовано супругами. Всеми своими работами они делятся со своими зрителями в соцсетях.

Супруги из Франклина, штат Индиана, очень волновались перед началом своего проекта, который держит их в напряжение последние годы. Однако сейчас пара пожинает плоды своей работы. Стейси вспомнила, как они впервые познакомились с этим старинным зданием и почему решили его отремонтировать.

"Два года назад мы совершили безумный поступок и купили старую школу в центре города, чтобы превратить ее в наш дом. Мы даже не бывали внутри, прежде чем сделать предложение о покупке", — рассказала американка.

Ремонт "по крупному" включал в себя исправление кривых стен, обвалившихся потолков и всего, что было повреждено водой Фото: YouTube

С помощью семьи и одобрения отца Стейси супруги заехали в школу и принялись за ее очистку. Ремонт "по крупному" включал в себя исправление кривых стен, обвалившихся потолков и всего, что было повреждено водой. На этом Стейси и Шон конечно же не остановились.

"Далее мы, наконец, доделаем окна, добавим немного изоляции, используем гипсокартон для стен, отремонтируем все полы… а потом, надеюсь, начнем строить кухню! Это были два очень тревожных и до смешного напряженных года, и я до сих пор не могу поверить, что в нашей жизни так много всего случилось, чтобы мы решились купить здание с такой богатой историей", — говорила Стейси.

Проект пары был высоко оценен пользователями YouTube, и в комментариях к нему многие восхищаются удивительной историей реконструкции дома.

"Какая удивительная история! Я люблю эти старые кирпичные здания. Мне нравится идея, что они используются для новых поколений. Какое путешествие! Я с нетерпением жду продолжения", "Всегда приятно найти человека, который хочет реконструировать, а не сносить. Два больших пальца вверх", "Вы даете старым зданиям новую жизнь", — писали люди.

Супруги купили старинное здание 2 года назад Фото: Instagram/schoolhousehomestead

Супружеская пара давно хотела сделать из этого старинного здания дом с четырьмя спальнями и присматривалась к нему еще с 2012 года. После рождения первого ребенка пара решилась воплотить свои желания в реальность. Стейси и Шон документируют свои успехи в Instagram та на YouTube.

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