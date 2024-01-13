Хотел помочь: миллионер "изобрел" спальные капсулы из мусорных баков для бездомных (видео)

История с необычным "изобретением" Питера Доу вызвала волну возмущения в социальных сетях. Люди не нашли ничего человечного или сострадательного в его решении помочь бездомным.

В Великобритании мультимиллионер "придумал" специальные капсулы из мусорных баков для тех людей, которые спят на улице. Его изобретение вызвало бурную реакцию в соцсетях в 2020 году. Об этом вспоминает британский таблоид The Mirror.

Наслышавшись историй о том как бездомных пинали и толкали прохожие миллионер Питер Доу придумал, как им помочь. Он предложил соединять два мусорных бака и спать внутри.

Издание отмечает, что в Великобритании 120 000 бездомных, многие их них дети и подростки. Благотворительные организации опасаются, что эта цифра может быть еще выше, поскольку бездомность трудно измерить и часто в нее не включают тех, кто спит у друзей или незнакомцев.

Несколько лет назад один мультимиллионер попытался решить эту проблему с помощью своего спорного "изобретения", которое многим британцам пришлось не по нраву, ведь он фактически отправил людей на помойку.

Бизнесмен Питер Доу смастерил капсулу для сна из двух красных мусорных баков, которые поворачиваются на шарнирах и создают достаточно места, чтобы человек мог прилечь внутри. Предприниматель, набравший 1,9 % голосов на всеобщих выборах в Кембридже в прошлом году, утверждает, что его "изобретение" стоит всего 100 фунтов стерлингов. Предприниматель был уверен, что так он помогает бездомным.

"Я видел по телевизору, как бездомные спали, жалуясь на то, что их пинали и били ногами. Лежа на улице в спальном мешке, вы очень уязвимы", — говорил он в 2020 году.

Доу считал, что внутри мусорных баков сухо и тепло Фото: YouTube

Идея пришла к мистеру Доу после того, как он построил прототип автомобиля для одного человека, также из мусорного бака. В процессе разработки устройства он забрался внутрь и понял, что там сухо и тепло.

"Я был в полном восторге. Это было определенно удобнее, чем спать на земле в палатке. Внутри можно быть полностью защищенным от сквозняков и дождей. Здесь действительно уютно, комфортно и сухо", — говорил бизнесмен из Или, графство Кембриджшир.

Однако миллионер также признавал, что дизайн его капсулы вызывал некоторые вопросы.

"Некоторые люди считают его гениальным, а другие просто в ужасе. Это унизительно — спать на улице, и точка. Я считаю, что удобнее и безопаснее спать в спальной капсуле, а не ютиться на мокром асфальте, когда тебя пинают ногами. Я не решаю проблему бездомных или тех, кто спит на улице, я просто смягчаю ее или даю им возможность. Я стараюсь не делать никаких предположений, и, на мой взгляд, никто не должен этого делать", — отмечал Доу.

Сам Доу ложился в свою спальную капсулу всего на 10 минут Фото: Cambridge Independent

На вопрос о том, спал ли он сам в своем изобретении, предприниматель ответил, что ложился в него на десять минут. Он предположил, что изделие можно использовать в качестве места для хранения одежды и других вещей в дневное время.

Когда Питер Доу отнес два прототипа в местный приют для бездомных в Кембридже, никто из добровольцев не согласился их опробовать. Изобретение вызвало волну возмущения в социальных сетях. Люди не нашли ничего человечного или сострадательного в подобном решении.

"Засунуть человека в помойку — никогда не должно быть "решением" чего-либо. Бездомные — это люди, а не мусор. Им просто не повезло так, как тебе. Как миллионеру, почему бы вам не помочь обеспечить надлежащий уход?!" — написал один из пользователей в Twitter в феврале 2020 года.

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