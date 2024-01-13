Японец который "стал собакой", вдохновил людей на жизнь в образе других животных (фото)

Парень по имени Токо приобрел всемирную известность после того, как снял на видео, как он наряжается, идет в парк со своей подругой и притворяется собакой. В видео он утверждает, что исполняет мечту, которая была у него с самого детства.

Японская компания Zeppet создала костюм для человека, которого многие пользователи соцсетей знают по имени Токо, чтобы он мог жить как колли. По их словам, его история вдохновила другие людей на то, чтобы начать жить в образе разных животных. Об этом пишет Daily Star.

Японец выложил целых 16 000 долларов за невероятно реалистичный костюм собаки, который для него сшили на заказ.

Токо приобрел всемирную известность после того, как снял на видео, как он наряжается, идет в парк со своей подругой и притворяется собакой. В видео он утверждает, что исполняет мечту, которая была у него с самого детства.

Костюм был изготовлен японской компанией Zeppet, представители которой рассказали, что к ним начали обращаться не "типичные" клиенты.

"Мы получаем широкий спектр запросов на наши креативные проекты, как от корпораций, так и от частных лиц, поэтому у нас нет "типичного" вида клиентов. Мы предлагаем и реализуем лучший индивидуальный план дизайна для каждого покупателя", — сказал представитель компании.

В Zeppet добавили, что их костюмы собак породы колли стали популярным товаром во всем мире, и они получили множество положительных отзывов о них. По их словам, после того, как история Токо стала вирусной, количество запросов возросло, и люди хотят жить в образе самых разных животных.

"Внимание к Toкo привело к увеличению количества запросов на создание костюмов животных для других клиентов. Мы создаем различные костюмы животных, включая волков, птиц и даже горилл", — сказали они.

Впервые о Токо заговорили в августе 2023 года Фото: X (Twitter)

На вопрос о том, рады ли они помочь людям реализовать их мечту о жизни в образе животных, представитель компании ответил, что они всегда стремятся обеспечить полное удовлетворение конечным продуктом для своих клиентов.

Zeppet также создают костюмы героев, персонажей мультфильмов и больших талисманов.

Парень утверждает, что исполняет мечту, которая была у него с самого детства Фото: I want to be an animal/Youtube

Впервые о Токо заговорили в августе 2023 года.

"Я очень счастлив, потому что моя мечта стать животным сбылась. Я также поражен огромным вниманием прессы. Вначале я совсем не ожидал этого", — сказал он тогда.

Парень добавил, что благодаря такой реакции ему стало комфортно носить костюм вне своего дома.

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