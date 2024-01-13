"Любопытный случай Наталии Грейс": сирота из Украины ищет деньги на новый дом в США (фото)

Наталия Грейс попала в заголовки газет всего мира после того, как ее обвинили в попытке убийства своей приемной матери. Тогда Майкл Барнетт рассказал, что их "ребенок" мог зарезать его жену. Мужчина утверждал, что девочке на самом деле было 22 года.

Украинская девочка-карлик Наталья Грейс была усыновлена семьей Барнетт из США. Спустя время ее приемный отец заявил, что девушка вела себя странно и что они с женой волнуются за свою безопасность. Сейчас Наталья живет с другой семьей, а недавно она запустила сбор денег на GoFundMe, чтобы купить дом. Об этом пишет USA Today.

После шокирующего финала своего одноименного сериала "Любопытный случай Наталии Грейс": Natalia Speaks девушка хочет собрать деньги на новое жилье и медицинские процедуры.

Наталия, которая родилась с редкой формой карликовости, надеется купить собственный дом после шокирующего финала одноименного сериала "Любопытный случай Наталии Грейс": Natalia Speaks.

"Я недавно переехала и коплю деньги, чтобы купить свой собственный дом, чтобы у меня было свое личное место. Я делаю это для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, став взрослой, и преодолеть все, что произошло в моей жизни", — написала она в описании GoFundMe, добавив, что также хочет начать свой собственный фотобизнес.

Украинская сирота также ожидает, что ей понадобятся операции на ногах и позвоночнике, которые, по ее словам, обойдутся в сумму, превышающую 500 000 долларов. Она утверждает, что ее специалист не принимает ее медицинскую страховку.

"Я хотела бы получить достаточно, чтобы хотя бы внести залог за собственное жилье и начать бизнес, чтобы начать зарабатывать деньги. Я должна собрать на это дорогостоящее лечение", — пишет Наталья.

Попавшая в скандал с бывшей семьей девушка поставила цель собрать 20 000 долларов Фото: GoFundMe

Попавшая в скандал с бывшей семьей девушка поставила цель собрать 20 000 долларов и менее чем за сутки собрала почти 1 500 долларов.

Майкл Барнетт и его жена Кристин из штата Индиана в США удочерили Наталью в 2010 году, думая, что это шестилетняя сирота с редким генетическим заболеванием. Но, по их словам, позже они узнали, что она была взрослой женщиной, склонной к насилию. Мужчина заявил, что приемная дочь хотела убить их и других детей.

В 2012 году судья удовлетворил ходатайство семьи о законном изменении даты ее рождения с 2003 на 1989 год. После этого семья поселила ее в квартире, а сама переехала в Канаду. Барнетты были взяты под стражу в 2019 году по обвинению в отсутствии заботы о ребенке, когда они переехали в Канаду и отказались от Натальи. Приемный отец был оправдан, а дело его супруги Кристин было прекращено.

Менее чем за сутки девушка собрала почти 1 500 долларов Фото: Daily Star

Последние несколько лет девушка прожила в семье Мэнс, которая удочерила ее в 2023 году. Однако в шокирующем заключении шоу Natalia Speaks ее новый приемный отец Антуан выразил беспокойство по поводу ее присутствия в доме.

"С Натальей что-то не так. Эта девчонка не в себе. Я чувствую, что она — враг в доме. И она сказала нам, что мы взяли ее в заложники. Выставила нас врагами", — сказал он за кадром.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сбила машиной своего парня после его фото с другой девушкой. Элис Вуд обвиняют в убийстве Райана Уотсона, с которым она была в отношениях. Обвинение утверждает, что девушка сбила парня своим Ford Fiesta и проехала с ним 158 метров.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.