Вторая попытка: американец требует $100 млн или бесплатные покупки на всю жизнь в Walmart

Представители известной сети супермаркетов отрицают свою причастность к событиям, из-за которых арестовали Родерика Джексона.

Родерик Джексон из Васкома, штат Техас (США), подал две рукописные жалобы в суд. Одна из них в "ложной попытке ограбления магазина", а вторая в нарушении его гражданских прав. Об этом пишет NBC News.

Американец, подавший в суд на компанию Walmart, требует возмещения ущерба в размере 100 миллионов долларов или "неограниченное количество бесплатных покупок на всю жизнь" в любом их магазине.

Родерик Джексон подал в понедельник (8 января) две рукописные жалобы в Окружной суд США Западного округа Арканзаса. В документах нет подробностей о том, почему мужчина подал иск. В жалобах утверждается, что инцидент произошел в марте 2021 года в магазине в Омахе, штат Небраска, и был связан с "ложным предлогом кражи в магазине" и нарушением гражданских прав "по признаку расы/цвета кожи".

Джексон требует, чтобы Walmart оплатил все его судебные издержки и представляет себя сам, без адвоката.

Иллюстративное фото Фото: Википедия

Представитель Walmart заявил, что компания не терпит дискриминации любого рода.

"Утверждения г-на Джексона практически идентичны иску, который он подал против нашей компании в 2021 году и который был отклонен. Мы намерены защищать себя от этих обвинений, как только получим надлежащее уведомление, и быстро попросим суд отклонить все необоснованные претензии", — заявили в компании.

Издание отмечает, что в 2021 году Джексон подал в суд на Walmart в связи с тем же предполагаемым инцидентом. В том иске он написал, что его подвергли расовому профилированию и ложно обвинили в преступлении, в результате чего он был арестован. Согласно жалобе, мужчина испытал эмоциональный стресс и боль от наручников.

Изначально американец требовал 100 миллионов долларов и "огромный кредит на будущие покупки", но позже изменил иск и потребовал 175 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. В том же году дело было прекращено, поскольку он не смог должным образом подать иск.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина живет в заброшенной деревне после потопа. Пабло Новак вернулся в родную деревню после наводнения в 1985 году. Мужчина является единственным жителем некогда бурно развивающегося туристического центра.

Также стало известно, что миллионер 20 лет притворялся бедным, обманывая сына. Богатый мужчина оказался очень хорошим актером. Его сын узнал о правду о финансовом состоянии семью только закончив обучение в университете.