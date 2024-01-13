На неизвестной глубине: в Исландии мужчина пропал без вести, упав в трещину в земле (фото)
В поисково-спасательной операции приняли участие около 200 человек. Они работают наперегонки со временем, ведь в ближайшие дни существует повышенный риск извержения вулкана.
Поисково-спасательные отряды активно ищут невезучего мужчину, который провалился в трещину в земле, открывшуюся после извержения вулкана к юго-западу от исландской столицы Рейкьявика. Об этом пишет Futurism.
Дыра образовалась в результате недавней вулканической активности на исландском полуострове Рейкьянес.
Мужчина работал над уплотнением почвы в расщелине в прибрежном рыбацком городке Гриндавик, недалеко от места недавнего извержения, в среду утром (10 января), когда упал в нее. Сообщается, что поисково-спасательная операция с участием более 200 человек продолжалась всю ночь, но пропавшего человека так и не нашли.
"Мы пришли искать его, пока не найдем", — рассказал журналистам Ульфар Лювикссон, начальник полиции региона.
Он объяснил, что неясно, насколько глубока трещина, и что операцию по поиску нужно тщательно планировать, чтобы гарантировать, что никто больше не упадет. По некоторым оценкам, ее глубина может достигать 100 футов (чуть больше 30 метров).
Сейчас спасатели поочередно медленно спускаются в трещину в специальной корзине.
"Там, куда он упал, — небольшая дыра, но когда спускаешься, там гораздо больше места", — рассказал один из членов спасательной команды.
Издание отмечает, что весь город Гриндавик пришлось эвакуировать в начале ноября после того, как в земле образовались огромные трещины, из которых вырывались опасные клубы пара. К счастью, потоки лавы, образовавшиеся в результате извержения вулкана, распространились на необитаемый район полуострова.
Ситуация может стать критической, ведь поисково-спасательные команды, возможно, работают наперегонки со временем. Согласно заявлению исландского метеорологического управления, опубликованному во вторник (9 января), в ближайшие дни существует повышенный риск извержения.
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