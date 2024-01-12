Телезвезда удалила резонансное фото в бикини, когда прочитала комментарий от своего отца

Ларса Пиппен не хотела расстраивать мужчину и решила, что не стоит портить отношения из-за таких мелочей, как "горячий" снимок в Instagram.

49-летняя телезвезда Ларса Пиппен, известная по сериалу "Настоящие домохозяйки Майами", удалила свое резонансное фото в бикини, когда получила сообщение от отца. Об этом пишет издание People.

Накануне Ларса поделилась в Instagram провокационным снимком, на котором она в узком черном бикини загорает на пляжном кресле.

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"Солнышко в моих мыслях", — значится в подписи к фотографии, которая очень быстро собрала огромное количество лайков.

В комментариях поклонники преимущественно хвалили ее за прекрасный внешний вид, однако было и немало критики. В частности юзеры пристыдили актрису за использование Photoshop для "корректировки" фигуры.

Пиппен давно привыкла к хейту, но на этот резонансный кадр вскоре отреагировал даже ее отец, отправив ей sms: "Ты опубликовала фото. Думаю, тебе нужно его удалить".

Телезвезда говорит, что не хотела расстраивать отца и решила, что не стоит портить отношения из-за таких мелочей, как "горячее" фото в Instagram.

То самое фото Ларсы Пиппен Фото: Instagram//larsapippen

"Я думаю, что мой папа прочитал все, что там писали. Моя семья традиционная, консервативная и старомодная. Они не всегда довольны тем, что я делаю, ведь сами живут очень скромно — им не нравится вся шумиха", — объясняет Пиппен и добавляет, что часто конфликтует с родственниками из-за своей публичной позиции.

Пиппен активно ведет соцсети Фото: Instagram//larsapippen

Кстати, у Ларсы Пиппен четверо детей — Скотти-младший, Престон, Джастин и София. Мать учит своих отпрысков пользоваться всеми возможностями для самореализации.

"Я говорю своим детям: "У вас может и не быть такого шанса в жизни. Вы должны воспользоваться своими возможностями". Им порой нужно об этом напоминать", — добавляет женщина.

Звезда часто публикует откровенные снимки Фото: Instagram//larsapippen

Напомним, ранее Фокус писал о блогере Саймоне Бруннере, который показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсера Пию Нидермайер, повисшую на веревочном мосту в австрийских горах.

Пользователи сети выяснили, что это на самом деле удачная оптическая иллюзия, она появляется благодаря определенному углу наклона камеры на месте съемки.

Между тем 33-летняя Айни Сухайди из Лондона опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца и на следующий день проснулась настоящей звездой сети. Ее короткий ролик уже собрал несколько миллионов просмотров, тысячи комментариев и репостов.