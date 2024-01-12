Теперь они снова вместе. Сестры устроили "ловушку", чтобы примирить разведенных родителей

Супруги неожиданно воссоединились благодаря одному переломному моменту.

Невероятная история любви 54-летней Джули Шор и ее мужа Скотта Геде покорила TikTok. Пара неожиданно сошлась после развода благодаря хитрости их сообразительных дочерей.

В сети пишут, что это очень напоминает сценарий культовой комедии "Ловушки для родителей" 1998 года с Линдси Лохан в главной роли. По сюжету ленты, сестры помогают родителям наладить отношения спустя 10 лет после тяжелого развода.

Что касается Джули и Скотт, то в первый раз они поженились в 1997 году. Супруги прожили много счастливых лет вместе, но со временем их брак дал трещину: пара часто ссорилась и отношения медленно ухудшались. В конце концов, в 2014 году была поставлена точка.

Их дочери, 24-летняя Рэйчел и 20-летняя Кэролайн, признают, что восприняли это с облегчением. Ведь наблюдать за тем, как родители постоянно ссорятся и конфликтуют по любому поводу, стало просто невыносимо.

Во время пандемии коронавируса сестры чаще общались с отцом и время от времени приглашали его на семейные встречи.

Все изменилось, когда в ноябре 2020 года умерла мать Скотта. Джули приехала к нему в больницу, чтобы поддержать в трудное время. Не прошло и шести месяцев после этой трагедии, как умер и его папа.

Джули и Скотт Фото: gacheraede//Instagram

По словам супругов, это стало переломным моментом в их жизни. Разведенные супруги наконец осознали, что семья — это все, что на самом деле имеет значение.

Их вторая свадьба состоялась 28 декабря прошлого года. За церемонией внимательно следили миллионы людей в TikTok.

"Нам нужно, чтобы вы написали книгу об их отношениях", — шутят в комментариях пользователи сети.

Напомним, ранее Фокус писал, что у отца 36-летней невесты Сары Грундман-Коннорс из Нью-Джерси упали штаны прямо перед алтарем. Фотограф успела сделать несколько снимков, а шокированные гости начали смеяться. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

Кроме того, мы рассказывали о 33-летнем тореадоре Хуане Ортеге, который шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина уехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".