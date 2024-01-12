Наводит ужас. Ким Чен Ын похвастался "боевым" роботом с ядерным знаком (фото)

Эксперты убеждены, что новое изобретение очень точно раскрывает сущность воспитания молодых северокорейцев.

Диктатор Ким Чен Ын, недавно отпраздновавший 40-летие, похвастался новым "боевым" роботом с оружием в руках и ядерным знаком. Это произошло во время визита лидера Северной Кореи в столичный дворец школьников, пишет издание Daily Star.

На пропагандистских фотографиях показано, как Ким Чен Ын с гордостью любуется новым изобретением, крайне похожим на игрушечного трансформера. Робот с символом ядерной угрозы и голубыми огнями стоит на фоне фальшивых ракет.

И хотя это лишь модель, эксперты убеждены, что она очень точно раскрывает сущность воспитания молодых северокорейцев.

"Такой дизайн влияет на воспитание детей еще с раннего возраста. Кроме чисто развлекательной функции, подобные игрушки, персонажи и мультфильмы имеют идеологическое значение", — отмечает Мартин Уильямс, старший научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне.

По словам специалиста, пока в одних странах мира детей учат правилам мирного сосуществования — старательно учиться, уважать старших, переходить дорогу в правильном месте, то в других — прославляют милитаризм, насилие и борьбу.

Модель робота Фото: PEN NEWS

"Я понятия не имею, знает ли ребенок, создавший этого робота, что означает ядерный символ. Все, к чему прикасается северокореец, проверяется на идеологическую поддержку партии: новостные статьи, телевизионные репортажи, книги, песни, спектакли, фильмы", — добавляет он.

Сообщается, что во время визита Кима одетые в военную форму дети сначала поздоровались с ним, а затем спели на сцене.

В своей речи вождь призвал к реформированию образования, чтобы молодежь могла получить практические знания для социалистического строительства.

Ким Чен Ыну показывают новое изобретение Фото: PEN NEWS Ким Чен Ыну показывают новое изобретение Фото: PEN NEWS

Напомним, ранее Фокус писал, что Ким Чен Ын встретился с женщинами на Национальной встрече матерей в Пхеньяне. Во время мероприятия он заплакал и призвал жителей страны рожать больше детей.

Кроме того, диктатор снова появился на публике вместе со своей дочерью Ким Чжу Е. Они посетили фабрику по производству баллистических ракет. Южнокорейская разведка утверждает, что лидер Северной Кореи растит свою преемницу.