Не могла дышать: незнакомец спас женщину, которую накрыла снежная лавина (фото)

Джанет Хе рассказала, что была погребена под снегом, не могла дышать и думала, что умрет. На помощь оказавшейся в ловушке женщине пришел другой лыжник.

В США женщина, которая в среду (10 января) оказалась погребена под лавиной в Палисейдс Тахо (штат Калифорния), была спасена незнакомцем и не получила серьезных травм. Об этом пишет CBS News.

Джанет Хе и Джозеф Лу до сих пор вспоминают инцидент, который случился на горнолыжном курорте. Американка рассказала, что была погребена под снегом, не могла дышать и думала, что умрет в снежной ловушке.

Муж Джанет, Лу, судорожно пытался отыскать супругу, когда на помощь ему пришел незнакомец. Смертоносная лавина пронеслась по трассе KT-22 в Палисейдс Тахо.

"Она сошла прямо за мной", — сказал мужчина.

Американец отметил, что его жену нигде не было видно.

"Я не вижу ее. Я кричу и кричу. Когда я понял, что может произойти, меня это напугало. Я бешено колотил лыжной палкой по всем местам и выкрикивал ее имя", — сказал Лу.

За несколько секунд до этого Джанет находилась прямо за мужем, когда, по ее словам, почувствовала, что земля уходит из-под ног. Попав под лавину, она провалилась вниз на 200 футов (61 метр) и оказалась погребена под кучей снега.

"Я не могла подняться. Мне было очень тяжело. Я была погребена, мое лицо утопало в снегу. Мне повезло, что у меня была маска, а в ней было немного воздуха", — говорит Джанет.

Женщина спустилась с горы без травм Фото: CBS News

В тот момент женщина поняла, что может только молчать, чтобы сохранить больше воздуха. Застряв в снежной ловушке, она услышала голос сверху, она поняла, что другой лыжник пришел ей на помощь.

"Он сказал: "Не волнуйся, я тебя держу". Думаю, это лучшее, что я слышала в своей жизни", — вспомнила американка.

Джанет сфотографировалась с мужчиной, который спас ей жизнь. Пара спустилась с горы без травм. По их словам, они понимали и тогда, и сейчас, что им повезло выжить.

Издание отмечает, что 10 января лавина унесла жизнь одного человека, еще один человек был ранен.

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