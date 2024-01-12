Сводят с ума: похожие, как две капли воды, сестры встречаются с братьями-близнецами (фото)

Девушки стали интернет-сенсацией, после того как поделились историей своих отношений. Сейчас они активно ведут свои соцсети.

19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филиппе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают, а иногда даже сводят с ума других людей. Об этом пишет Daily Star.

Девушки стали интернет-сенсацией, после того, как поделились историей своих отношений.

Филипе, который встречается с Летицией, объяснил, как им удается не запутываться.

"Поскольку мы давно живем вместе, я думаю, что в этом нет ничего особенного, вроде заученной техники. Например, моя, Летиция, ниже ростом, но по тому, как она выглядит, как ходит, как говорит, мы уже знаем, кто из них кто", — сказал парень.

Девушка Филипе объяснила, что они привыкли замечать небольшие различия, несмотря на то, что оба близнеца идентичны. Она добавила: "У нас это уже автоматически".

Девушки стали интернет-сенсацией, после того, как поделились историей своих отношений Фото: CEN

Однако Лариса добавила, что ее парень и его брат совершенно разные люди. Ее возлюбленный Лукас сказал, что некоторым людям тяжело принять такие отношение и это их смущает.

"Они думают, что мы запутались, но это всего лишь веселье. Иногда это выглядит так издалека, поэтому мы всегда этого ожидаем", — говорит Лукас.

Оба пары рассказали о своих отношениях Фото: Instagram

Обе пары из Бразилии часто пытаются разыграть других людей. Недавно Лариса была в спортзале и пошутила о путанице между ее любимым ы его братом.

"Вон тот — мой близнец, и я почти уверена, что он мой парень, а потом думаю что могу ошибиться. Но когда я смотрю на другого, то все понимаю. Однако его брат все равно он очень похож на моего любимого. Они слишком похожи, может, мы поменялись и даже не заметили, но этот точно мой", — шутила девушка.

Обе пары — Лариса и Лукас и Летисия и Филипе — живут в Толедо, Бразилия, и также активно публикуются в Instagram.

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