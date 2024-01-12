Завалялась в кармане: редкую монету продали за "целое состояние" на eBay (фото)

Главная причина такой популярности заключается в том, что с момента ее выпуска в 2009 году в обращение поступило всего 210 000 экземпляров.

Редкие монеты могут принести людям кучу денег, если у них в кармане завалялась желанная вещица. Только что мы видели, как монета номиналом 50 пенсов из Королевских ботанических садов Кью (Kew Gardens) в Великобритании была продана за сумму, в сотни раз превышающую ее номинальную стоимость. Об этом пишет Daily Star.

Многие люди даже не подозревают, что некоторые из них могут стоить целое состояние. 50 пенсов Kew Gardens, безусловно находятся в списке самых желанных.

Издание отмечает, что в обращении находится всего 210 000 экземпляров, коллекционеры редких монет часто стремятся заполучить их в свои руки. Недавно на eBay один из продавцов смог продать ее за сотни фунтов стерлингов. После окончания аукциона 10 января редкий экземпляр был продан за "целое состояние", а точнее за 155 фунтов стерлингов (почти 7500 гривен), что в 310 раз превышает его номинальную стоимость.

"Редкая циркулирующая монета 50 пенсов Kew Gardens в хорошем состоянии", — написал продавец.

В итоге всего три пользователя eBay сделали пять отдельных ставок, чтобы заполучить такой ценный экспонат. Цена на нее составляла 120 фунтов стерлингов (5800 гривен), а через несколько дней выросла до 150 фунтов стерлингов (7247 гривен). Последний участник торгов завершил все за день до окончания аукциона с ценой в 155 фунтов стерлингов (почти 7500 гривен). В конце продавец также накинул 4,79 фунта стерлингов за экономичную доставку (232 гривны). Кто именно стал новым владельцем монеты пока не известно.

На монете изображена знаменитая китайская пагода, которая стала культовой лондонской достопримечательностью Фото: коллаж Фокус

Причина такой популярности заключается в том, что с момента выпуска в 2009 году в обращение поступило всего 210 000 экземпляров. На ней изображена знаменитая китайская пагода, которая стала культовой лондонской достопримечательностью.

Монета была выпущена в честь 250-летия достопримечательности в 2009 году. Ранее на eBay она продавалась за сотни фунтов стерлингов.

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