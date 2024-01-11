Появились слезы радости: в США сын помог маме выиграть крупную сумму в лотерею

Победительница лотереи отметила, что этот приз стал настоящим "благословением". Женщина планирует вернуться к учебе и получить степень магистра в области детского воспитания.

Женщина, имя которой не называется, из штата Делавэр, США, зашла перекусить с сыном и в итоге купила лотерейный билет, который принесет ей 100 тысяч долларов. Об этом пишет Miami Herald.

Мальчик, обожающий кроссворды, посоветовал маме купить два скретч-билета "$100 000 Кроссворд", увидев их в торговом автомате.

По словам представителей лотереи, пара вернулась к своей машине, и там женщина стерла защитный экран из двух билетов, каждый из которых стоил 10 долларов, прежде чем отправиться домой. Первый билет оказался неудачным, но второй принес американке приз в размере 100 000 долларов.

"Я начала царапать и увидела, что слова совпадают. Я поняла, что мы только что выиграли 100 000 долларов! Я не верила, что это реальность, пока деньги не оказались у меня в руках", — рассказала она сотрудникам лото.

У победительницы, которая никогда не выигрывала больше нескольких сотен долларов, даже появились слезы радости, пока она показывала своему сыну выигрышный билет. Американка отметила, что этот приз стал настоящим "благословением".

Иллюстративное фото Фото: Missouri lottery

Женщина планирует использовать выигранные деньги, чтобы вернуться к учебе и получить степень магистра в области детского воспитания. По словам представителей лотереи, она получила четвертый из восьми главных призов игры.

Ранее Фокус сообщал, что британка, жившая на пособие, стала миллионершей после двух грандиозных выигрышей в бинго. История успеха мамы четверых детей в 2019 году поразила многих людей. За 10 дней Анита Кэмпбелл смогла отдать кредит и купить новый дом своему отцу.

Также стало известно, что миллионер похвастался, что может позволить себе несколько жен. Курсат Йилдирим после победы в лотерее уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,6 миллиона долларов в первый месяц. Недавно он показал, как проводит свое свободное время.