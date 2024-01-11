Невозможно продать. Кукла-клоун из фильма ужасов "прокляла" дом за 230 тысяч евро (фото)

Один из потенциальных покупателей пожаловался, что чуть не пережил сердечный приступ, когда увидел жуткую статую в натуральную величину.

Потенциального покупателя дома за 230 тысяч евро отпугнула жуткая кукла-клоун Пеннивайз в натуральную величину. После этого особняк в селе Пенибрин, что к северу от английского Кардиффа, в шутку называют "проклятым". Курьезные фото опубликовал таблоид Daily Mail.

"Мы рады представить вот этот дом с тремя спальнями, просторной гостиной, удобным подъездом, палисадником и бассейном на заднем дворе. Он полностью соответствует всем требованиям как для тех, кто покупает впервые, так и для семей", — указано в описании объекта недвижимости.

На обнародованных кадрах можно увидеть довольно скромные интерьеры. Кухня совмещена с офисом, а на втором этаже расположены три спальни и ванная комната.

Если рассмотреть внимательнее, то в гостиной можно увидеть знаменитого клоуна из фильма ужасов "Оно" 1986 года. Игрушечный монстр прячется в углу возле маленького обеденного стола.

"Каждый раз, когда я входил в эту комнату, то переживал сердечный приступ. Интересно, продается ли статуя Пеннивайза в натуральную величину вместе с домом?" — поинтересовался один из потенциальных покупателей.

Несмотря на это, агенты по недвижимости Flying Keys все же надеются найти нового владельца. Среди ключевых преимуществ они упоминают о "непосредственной близости" к нескольким авторитетным начальным и средним школам, наличии на территории большого летнего домика с двойным стеклопакетом, ухоженных газонах и удобной подъездной дороге.

Юзеры в комментариях на сайте по продаже недвижимости Rightmove смеются, что из-за неудачного декора в доме покупателей становится только меньше.

Кукла-клоун Пеннивайз отпугивает покупателей дома Фото: Jam Press Кукла-клоун Пеннивайз отпугивает покупателей дома Фото: Jam Press

Напомним, ранее Фокус писал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

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