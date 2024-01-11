"Не понимал, где находится": сбитый с толку водитель вылетел на встречную полосу (видео)

Сотрудники полиции сообщили, что в службу 911 поступило около десяти звонков с сообщениями о неадекватном водителе.

В США пожилой, "крайне растерянный", автомобилист выехал на встречную полосу на оживленном шоссе в штате Массачусетс, едва избежав нескольких аварий во время снежной бури в воскресенье вечером (7 января). Об этом пишет New York Post.

76-летний мужчина, имя которого не называется, сказал властям, что он "не понимал, где находится".

Мужчина проехал на Toyota Corolla 2015 года несколько миль и совершил несколько столкновений с водителями, двигавшимися по встречной полосе на шоссе Interstate-93 в Бостоне. Кадры инцидента во время снежной бури попали в интернет.

Водитель остановился только тогда, когда снегоуборочные машины штата оказались рядом со съездом, чтобы предотвратить дальнейшее движение его автомобиля, сообщил представитель местной полиции. До этого пожилой мужчина, личность которого не установлена, беззаботно ехал на юг по встречной полосе северного шоссе, а мимо него проносились другие автомобили. Другие водители сигналили американцу, но ему было все равно.

Сотрудники полиции сообщили, что в службу 911 поступило около десяти звонков с сообщениями о неадекватном водителе.

"Офицеры поговорили с водителем, тот, житель города Линн, был крайне растерян и заявил, что не понимает, где находится", — рассказали представители полиции.

Мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения Фото: Boston 25 News

Полиция решила, что у него проблемы со здоровьем. Американец не был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль пенсионера был отбуксирован в полицейский участок в Южном Бостоне, а мужчину забрал друг.

"Полицейские поговорили с другом мужчины о его неустойчивом поведении, вызванном состоянием здоровья. Мужчине был выписан штраф за нарушение правил дорожного движения. Полиция направила в RMV уведомление о немедленной угрозе приостановки действия его водительской лицензии", — сообщает представитель полиции.

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