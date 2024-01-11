"Готовились к судному дню": женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме (видео)

Женщина по имени Карли объяснила, что старый дом, в который переехала ее родственница, ранее принадлежал людям, которые готовились к концу света. Она показала тайное помщение изнутри.

Карли из США была удивлена, когда обнаружила в доме своей бабушки потайную дверь, которая вела в бункер "судного дня", сделанный предыдущими владельцами. Об это мама троих детей рассказала в ролике, опубликованном в TikTok.

Видеозапись стала вирусной и быстро набрала более 4,1 миллиона просмотров.

Одна женщина была крайне удивлена, обнаружив в доме своей бабушки бункер "судного дня". Карли поделилась со своими зрителями кадрами потайной двери, о которой раньше даже не подозревала. Бункер под домом ее бабушки оставили после себя предыдущие владельцы. Мать троих детей из США отметила, что это "лучшее, что она находила в этом жилье".

Женщина объяснила, что старый дом, в который переехала ее бабушка, ранее принадлежал людям, которые готовились к концу света. В трехминутном ролике Карли спускается в бункер через потайную дверь. Оказавшись внутри, она объясняет, что на входе есть засов, которым можно запереться, а потолок составляет 160 сантиметров.

Тайная дверь, которая ведет в бункер Фото: TikTok

Внутри бункер разделен на две секции. В первой половине находятся три койки, а также противогазы. В другой были скамейка или диван-кровать и колодезный насос с водой.

Американка рассказала зрителям, что когда дом был куплен, бункер был полон консервов. Кроме того, внутри была коллекция винтажных свечей, которые использовались в качестве альтернативы лампам. Позже Карли узнала, что предыдущий владелец дома также построил тайное хранилище для оружия в стороне от бункера, готовясь к любому событию, которое может спровоцировать конец света. В стену был встроен боковой люк, через который можно было попасть снаружи дома.

Пользователи TikTok были также удивленны увиденным в ролике. Многие зрители назвали находку женщины очень ценной.

"Этот дом — сокровище", "Знаете, что это за показатель в современном обществе? Зачет", "Вы наткнулись на драгоценный камень… особенно в современном мире!", "Суперкруто. С такими темпами развития мира это может пригодиться", — писали зрители Карли.

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