Любовь без границ. Сантехник неожиданно узнал, что его девушка сменила пол (фото)

Кэссиди Коли с детства чувствовала себя женщиной и до 14 лет пыталась справиться с эмоциями и чувствами.

Сантехник Джесси Швенкер из Флориды, что в США, неожиданно узнал, что его 25-летняя девушка Кэссиди Коли раньше была парнем и совершила трансгендерный переход. Пара начала встречаться после недельной переписки в Instagram. Об их удивительной истории написало издание Daily Mail.

29-летний Швенкер никогда и подумать не мог, что сможет находиться в подобных отношениях, но ему было очень хорошо вместе с девушкой, поэтому он решился на этот шаг.

"Мы делимся нашей историей не для того, чтобы получить лайки или просмотры. Хотим сломать все барьеры и быть голосом для тех мужчин, на которых смотрят пренебрежительно из-за отношений с трансженщиной. Наше главное послание заключается в том, что любовь не имеет границ", — рассказывает Джесси.

По его словам, Кэссиди с детства чувствовала себя женщиной и до 14 лет пыталась справиться со своими эмоциями и чувствами. Однажды она наткнулась на видео в YouTube, где рассказывалось о трансформации другого человека, и это стало для нее примером для подражания.

Сама Кэссиди признается, что родители поддерживали каждый ее шаг. Но этот путь не был легким. Девушка долгое время не могла устроить личную жизнь.

25-летняя Кэссиди Коли совершила трансгендерный переход Фото: Love Don't Judge

"Большинство парней, с которыми я встречалась, стремились лишь реализовать фантазию — провести время с такой, как я. Рядом с Джесси я чувствую себя особенной. Он поставил меня на пьедестал и сказал, что несмотря ни на что видит во мне человека с добрым сердцем", — говорит девушка.

Джесси Швенкер со своей девушкой Фото: Love Don't Judge

Некоторые друзья и родственники Джесси не поддержали его решение, в частности мужчина перестал общаться со своими родителями. Однако он все же надеется однажды помириться с ними.

"Есть несколько друзей, которых я потерял на этом пути. Они считают, что дружить со мной теперь стыдно. Но на самом деле это благословение, потому что они никогда и не были настоящими друзьями, если не хотят видеть меня счастливым", — добавляет он.

Вскоре Джесси планирует сделать Кэссиди предложение и усыновить двоих детей.

Джесси Швенкер со своей девушкой Кэссиди Коли Фото: Love Don't Judge Джесси Швенкер со своей девушкой Кэссиди Коли Фото: Love Don't Judge

Напомним, ранее Фокус писал об американском журналисте и писателе Габриэле Маке, который перенес операцию по смене пола, а также снялся для обложки New York Magazine в одних трусах.

Кроме того, мы писали, что помощница министра здравоохранения США Рэйчел Левин стала первым открытым трансгендерным четырехзвездочным офицером в истории страны.