"С ним надо быть осторожным": огромный 13-килограммовый кот ищет хозяина (фото)

Огромный 13-килограммовый кот, получивший забавное прозвище One Frosty Too Many ("Сплошной мороз", а если сокращенно — Фрости), ищет себе нового владельца. Пушистик сейчас находится в одном из приютов Вирджинии, что в США. Об этом сообщает Ричмондская организация по уходу и контролю за животными (RACC) на своей странице в Facebook.

Зоозащитники очень надеются, что Фрости в этом году сможет немного похудеть, а также станет приветливее, чтобы найти новый дом и заботливого хозяина.

По их словам, серо-белый кот с "золотыми глазами" ласковый и милый, но немного странный, он не очень любит людей и категорически не приемлет никаких ограничений.

"Пока вы позволяете делать все, что и когда ему захочется, то все будет хорошо. Но с ним надо быть осторожным", — рассказывают сотрудники организации RACC и добавляют, что Фрости понадобится еще некоторое время, чтобы избавиться от капризных привычек, в частности неконтролируемой страсти к еде.

Огромный красавец, к сожалению, так и не полюбил приют, поэтому для него эксклюзивно отвели отдельную комнату со всеми удобствами. С тех пор он немного "оттаял", достигнув заметных успехов в социализации.

"Этот джентльмен, безусловно, вышел из своей скорлупы с тех пор, когда мы в последний раз публиковали его фото. Фрости милый, ласковый, нежный и хочет просто сидеть рядом со своим хозяином целый день", — отметили его опекуны.

На момент публикации стало известно, что четверолапого уже "усыновили". В комментариях сотрудники RACC опубликовали фотографию Фрости с новой хозяйкой. Они выглядят счастливыми вместе.

Фрости с новой хозяйкой Фото: Richmond Animal Care and Control

Напомним, ранее Фокус писал о Стефани Барстоу из Корби, которая неожиданно нашла своего кота Дюка. Пушистик пропал еще в январе 2017 года. Женщина была очень рада снова увидеть своего четверолапого друга. Как выяснилось, все это время он жил совсем рядом.

Кроме того, мы рассказывали о пропавшем в 2012 году коте Тоби, который неожиданно вернулся домой накануне Рождества. Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты котов Cats Protection, куда пушистика доставила жительница городка Бедфорд.