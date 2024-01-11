Превратили в свалку: историческое место завалили целой горой мусора (фото)

Лесной массив Хоадс-Вуд является объектом особого научного интереса. Несмотря на знаки, предупреждающие о недопустимости незаконного сброса коммерческих отходов, лес стал популярным местом для мусорщиков.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании (Environmental Agency, EA) расследует, кто свалил мусор на четырех акрах лесного массива в Хоадс-Вуд (Hoad's Wood) в Кенте (графство в Англии), поскольку историческое место превратилось в "отвратительную" свалку. Об этом пишет The Mirror.

Гора мусора поднялась в высоту на 12 футов (3,65 метра).

Лесной массив Хоадс-Вуд в Кенте является объектом особого научного интереса (SSSI). Несмотря на знаки, предупреждающие о недопустимости незаконного сброса коммерческих отходов, лес стал популярным местом для мусорщиков. Сотрудники EA объединили усилия с сельской оперативной группой полиции Кента, Советом графства Кент и другими агентствами, чтобы поймать виновных.

Один из местных жителей, пожелавший остаться неизвестным, был шокирован состоянием леса.

"Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного. Это отвратительно. Я пошел посмотреть и наткнулся на гору мусора высотой около 12 футов. Я думаю, там выброшены сотни тысяч тонн отходов. Кто-то должен нести за это ответственность, а люди должны знать, что происходит в наших лесах", — сказал он.

Лесной массив Хоадс-Вуд является объектом особого научного интереса Фото: SWNS

Издание отмечает, что в лесу обитает множество птиц, таких как соловьи, вальдшнепы, поползни, большие пестрые дятлы и пеночки. Здесь также обитают мотыльки и бабочки, в том числе два редких вида. Представитель Агентства по охране окружающей среды подтвердил, что ведется расследование по факту выброса мусора в Хоадс-Вуд. По его словам, оно будет касаться предполагаемого незаконного складирования коммерческих отходов в лесном массиве.

"Власти потрясены этим шокирующим зрелищем. Удручает, что некоторые люди считают приемлемым жестокое обращение с этой заветной землей. Hoad's Wood следует уважать, а не портить недобросовестными действиями. Последствия этого заслуживают морального осуждения, они влекут за собой значительные расходы для общества и наносят глубокий ущерб флоре и фауне с долгосрочными последствиями", — сказала Иоланда Баркер из приходского совета Грейт Чарт и Синглтон.

Местность Хоадс-Вуд, также известна своим трагическим прошлым. В 2021 году в лесу было найдено тело убитой Сары Эверард.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина живет в заброшенной деревне после потопа. Пабло Новак вернулся в родную деревню после наводнения в 1985 году. Мужчина является единственным жителем некогда бурно развивающегося туристического центра.

Также стало известно, что таинственный заброшенный остров запрещено посещать. Небольшой клочок суши представляет собой крошечную насыпь из скал и зелени, из которой торчит странный металлический каркас.