"Я до сих пор в шоке": мужчина вскрыл купленный за 15 долларов на распродаже сейф (фото)

Взлом запертого металлического тайника занял несколько часов. То, что мужчина увидел внутри, поразило его и принесло прибыль.

На различных распродажах можно найти множество спрятанных драгоценностей, а иногда даже сорвать джекпот. Подобной историей успеха поделился один пользователь Reddit, который принес домой сейф стоимостью 15 долларов (571 гривна), наполненный деньгами, золотом и серебром.

Мужчина обнаружил тайник на заднем дворе местной распродажи имущества. Заинтригованный его тяжелым весом и отсутствием кода, он решил "разгадать тайну сейфа".

Взлом запертого металлического тайника занял несколько часов.

"Я немного покачал его взад-вперед и что-то услышал. Мне было этого достаточно для покупки. 15 долларов — не большая трата", — написал пользователь форума.

Покупатель смог взломать сейф, просверлив отверстие для небольшой камеры, которая позволила увидеть механизм замка. Затем он вручную открыв дверки тайника, обнаружив коробки с обувью.

"Словно что-то из фильма, я отодвинул дверцу и увидел коробки. О. Обувь. Круто… Какая-то старушка хранила здесь свои любимые туфли. Но подождите! Люди постоянно кладут в коробки из-под обуви всякую всячину… Например, коллекции старых монет! Какие-то дрянные (но золотые) украшения и 55 унций серебряных слитков. Это случилось несколько месяцев назад, и я до сих пор в шоке", — писал покупатель.

Взлом запертого металлического тайника занял несколько часов Фото: Reddit

В итоге мужчине удалось продать всю коллекцию из сейфа и получить 2500 долларов (чуть более 95 тысяч гривен) прибыли на свои первоначальные 15 долларов (571 гривна).

"Возможно, мне больше никогда не удастся совершить такой удачной сделки, но я почти уверен, что это лучшая история, которая случилась со мной на распродаже!" — написал он.

Мужчине удалось продать всю коллекцию из сейфа и получить 2500 долларов Фото: Reddit

Пользователи форума были поражены удачи автора сообщения, сравнивая его успех с победой в лотерее.

"Поздравляю с находкой! Не могу представить, какой это адреналин", "Похоже, вы оказались в нужное время в нужном месте с инструментами и знаниями, чтобы доставить его домой и открыть, я говорю, вы это заслужили", "Обожаю такие истории! Надеюсь, вы побалуете себя чем-нибудь приятным. Какая золотая жила в буквальном смысле слова", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что старинный коттедж с ценными вещами не трогали годами. Блогеры обнаружили внутри десятки семейных снимков, принадлежавших бывшим владельцам, а также игрушки, украшения и нетронутую бутылку вина.

Также стало известно, что письмо, отправленное в 1943 году, нашло своего получателя. Сотрудник почтового отделения, который разыскал семью Джорджей, сказал, что письмо, скорее всего, так долго оставалось не доставленным, потому что в адресе была указана улица, но без номера дома.