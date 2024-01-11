Не могла даже стоять: женщина прошла долгий путь к похудению, сбросив 136 кг (фото)

При 30% жира в организме женщина с относительно невысоким ростом с трудом выдерживала вес. Однако после похудения Уитни Уилер стала совершенно другим человеком. Она рассказала о своем пути к похудению.

В свои самые "тяжелые годы" Уитни Уилер из Спрингфилда, штат Миссури, США, весила 247 кг и с трудом могла даже ходить. Женщина сбросила 136,5 килограммов и чувствует себя совершенно иначе. Об этом пишет Daily Star.

Женщина сравнила свой путь к похудению с "выходом из гроба".

При 30% жира в организме женщина с относительно невысоким ростом в 170 сантиметров с трудом выдерживала вес. Ей было трудно стоять и ходить. Однако после похудения она стала совершенно другой женщиной. Уитни рассказала о своем пути к похудению.

"Ожирение — это то, с чем я боролась всю свою жизнь. Я не могу сказать, что было время, когда у меня не было лишнего веса или ожирения. Я выросла в доме, где во время еды всегда подавали углеводы и жирную пищу. Я могу на пальцах одной руки сосчитать, с каким количеством овощей я познакомилась в детстве. Мы никогда не ели здоровую пищу", — поделилась американка, чьи мама и бабушка также боролись с ожирением.

Проблемы с лишним весом началась еще в школьные годы Фото: Instagram/@biggirl_workingout

Несмотря на свое телосложение, Уилер была полна решимости не позволять своему весу сдерживать ее.

"Я всегда была красивой, поэтому подчеркивала свои черты лица и старалась не акцентировать внимание на своем весе. Вся моя жизнь прошла в попытках поддержать репутацию большой девочки. У меня был парень. Я занималась всеми школьными видами спорта, была капитаном команды поддержки. Я занималась драматическим искусством. Я была популярна. Начиная со средней школы и заканчивая учебой в колледже, я не позволяла своему весу остановить меня", — говорит она.

Женщина пробовала разные диеты и сбрасывала вес, но всегда набирала его обратно Фото: Instagram/@biggirl_workingout

Но со временем девушка поняла, что ее вес вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Она пробовала разные диеты и сбрасывала вес, но всегда набирала его обратно. Уитни рассказала, что начала свой путь к похудению в 2013 году.

"Первое, что я сделала, — начала готовить себе еду и ежедневно заниматься спортом. Я немного похудела, но не достаточно. Через пять лет я снова набрала весь свой вес, и даже больше. Тогда мое кровяное давление подскочило до 260/190, и врачи отправили меня домой, потому что мой вес превышал допустимый для больничного оборудования. Они не могли мне помочь. Отчаявшись, я решилась на операцию по удалению желудочного рукава в 2021 году", — вспоминает американка.

Уитни начала свой путь к похудению в 2013 году Фото: Instagram/@biggirl_workingout

Уитни подчеркнула важную истину, касающуюся операции по снижению веса: это мощный инструмент, но сам по себе он не гарантирует долгосрочного успеха.

"Вы должны приложить усилия. Хирургия запускает процесс, помогая вам сбросить значительный вес за относительно короткий промежуток времени. Однако долгосрочный успех зависит от вашего выбора, привычек и образа мышления", — добавила она.

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