На случай "судного дня": как выглядит дом под землей за миллион долларов (фото)

Внутри есть три спальни и три ванные комнаты, игровая с бильярдным столом и доской для дартса, а также много места для хранения вещей.

Расположенный в городе Спрег (штат Вашингтон, США) бункер для хранения ядерного оружия переоборудовали в уютный семейный дом со всем необходимым для жизни. Тайник на случай "судного дня" имеет богатую историю и оценивается в почти 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,2 млн долларов), пишет британский таблоид The Sun.

Эта ракетная шахта построена в 1959 году. Тогда шла так называемая холодная война между США и Советским Союзом. Однако в 1990 году военный объект перестали использовать по назначению, а еще через десять лет переоборудовали его под жилой дом.

Вход в бункер

В доме есть три спальни и три ванные комнаты, игровая с бильярдным столом и доской для дартса, а также много места для хранения вещей. Спустившись по небольшой лестнице, можно попасть в лифт, ведущий на нижние уровни.

Там, согласно плану, расположена просторная кухня с обеденной зоной, вентилятором, холодильником, духовкой и обеденным столом. Слева есть большая гостиная с тремя диванами, телевизором и светильниками.

Кухня в бункере Фото: Jam Press Кухня в бункере Фото: Jam Press

Стоимость дома оценивается в 974 тысячи фунтов стерлингов (около 1,2 млн долларов).

Ванная комната (слева) и рабочее место (справа) Фото: Jam Press Ванная комната (слева) и рабочее место (справа) Фото: Jam Press

К слову, холодная война шла между США и Советским Союзом с 1945 по 1991 год. Две сверхдержавы боролись за мировое лидерство, однако не вступали в открытое военное противостояние из-за наличия у обеих ядерного оружия.

Игровая комната Фото: Jam Press

Конфликт завершился после подписания в 1991 году договора между президентом России Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-младшим.

Ранее Фокус писал, что страх ядерного уничтожения во время холодной войны заставил и руководство Дании построить секретный бункер. Планировалось, что он станет их последним бастионом на тот случай, если бы человечество погрузилось в абсолютный хаос. Regan West, расположенный посреди леса Ролд, примерно в 400 километрах к северо-западу от Копенгагена, построили между 1963 и 1968 годами по требованию НАТО. Внутри есть все необходимое для проживания около 350 человек в течение 30 дней.

Кроме того, в горном массиве Блэк-Гиллз, что в американской Южной Дакоте, из заброшенной военной базы сделали целый подземный городок с бункерами на случай "судного дня". Желающим предлагают поселиться в одном из 575 оборудованных всем необходимым помещений. Всего там вмещается примерно 10 тысяч человек. Приют рассчитан минимум на один год автономной работы. Все это время люди могут не выходить на поверхность.