"Медуза-НЛО" над базой в Ираке: эксперты из Минобороны вынесли неожиданный вердикт (видео)
На опубликованных кадрах виден загадочный объект округлой формы со свисающими ногами. Его цвет меняется с белого на серый, а затем вновь становится черным.
По мнению бывшего следователя Министерства обороны Великобритании, "медуза-НЛО", которая пролетала над военной базой США в Ираке, не была воздушным шаром или оптическим обманом из-за поврежденного объектива. Об этом пишет Metro.
На кадрах, снятых в 2018 году, виден загадочный объект округлой формы со свисающими ногами. Объект этот также менял цвет — с белого на серый, а затем вновь становился черным.
Видео опубликовал режиссер-расследователь Джереми Корбелл. Он признал, что его источники пошли на риск, передав ему эти кадры.
Он также заявил, что неопознанный аномальный феномен (еще один термин НЛО) нырнул в озеро и оставался там примерно 17 минут, а затем вылетел обратно в небо под углом 45 градусов.
Очевидцы также сообщили, что не смогли бы обнаружить объект без тепловизора, а изменение цвета НЛО также свидетельствует о том, что менялась и температура объекта.
Однако некоторые утверждают, что они просто видят воздушный шар или, возможно, даже пятно на объективе камеры.
Но Ник Поуп, который возглавлял отдел по расследованию НЛО в Минобороны Великобритании в 1990-х годах, считает, что однозначного ответа нет.
"Эти интригующие кадры трудно как-то объяснить, — сказал он. — Скептики высказывают теории о том, что это связанные вместе воздушные шары, которых носит ветер, или грязь на объективе или защитном стекле камеры".
Но если кадры окажутся подлинными, тогда эти простые объяснения придется отбросить.
"Придется подождать и выяснить, есть ли дополнительные видео, подтвердит ли Пентагон эти кадры", — сказал он.
Поуп и Корбелл прежде получали видеозаписи, которые снимали на территориях военных баз. Так, в 2021 году опубликовали видео, на котором запечатлен тонущий американский корабль после столкновения с неопознанным объектом.
Поуп уверен, что и новое видео подлинное. Но все же говорит, что остаются вопросы, в том числе о том, есть ли это видео в базе данных Пентагона.
Место, где были сняты кадры, — судя по всему, международная военная база.
"Было бы интересно узнать, присутствовала ли там Великобритания, есть ли у Министерства обороны какая-либо информация об этом случае и зафиксировали ли британские военные системы наблюдения кадры НЛО", — сказал он.
Напомним, что 9 января в поле в Волгоградской области обнаружили упавшую российскую ракету Х-101. Но представители российских властей это не подтверждают. Вместо этого предмет в поле назвали "НЛО".
Также сообщалось, что в соцсетях появилась информация о том, что НЛО охотились на "Борт №1", в котором якобы был Байден.