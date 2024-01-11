"Медуза-НЛО" над базой в Ираке: эксперты из Минобороны вынесли неожиданный вердикт (видео)

На опубликованных кадрах виден загадочный объект округлой формы со свисающими ногами. Его цвет меняется с белого на серый, а затем вновь становится черным.

По мнению бывшего следователя Министерства обороны Великобритании, "медуза-НЛО", которая пролетала над военной базой США в Ираке, не была воздушным шаром или оптическим обманом из-за поврежденного объектива. Об этом пишет Metro.

На кадрах, снятых в 2018 году, виден загадочный объект округлой формы со свисающими ногами. Объект этот также менял цвет — с белого на серый, а затем вновь становился черным.

Видео опубликовал режиссер-расследователь Джереми Корбелл. Он признал, что его источники пошли на риск, передав ему эти кадры.

Джереми Корбелл

Он также заявил, что неопознанный аномальный феномен (еще один термин НЛО) нырнул в озеро и оставался там примерно 17 минут, а затем вылетел обратно в небо под углом 45 градусов.

Очевидцы также сообщили, что не смогли бы обнаружить объект без тепловизора, а изменение цвета НЛО также свидетельствует о том, что менялась и температура объекта.

Однако некоторые утверждают, что они просто видят воздушный шар или, возможно, даже пятно на объективе камеры.

Журналисты не подтверждают подлинность видео

Но Ник Поуп, который возглавлял отдел по расследованию НЛО в Минобороны Великобритании в 1990-х годах, считает, что однозначного ответа нет.

Ник Поуп

"Эти интригующие кадры трудно как-то объяснить, — сказал он. — Скептики высказывают теории о том, что это связанные вместе воздушные шары, которых носит ветер, или грязь на объективе или защитном стекле камеры".

Но если кадры окажутся подлинными, тогда эти простые объяснения придется отбросить.

"Придется подождать и выяснить, есть ли дополнительные видео, подтвердит ли Пентагон эти кадры", — сказал он.

Поуп и Корбелл прежде получали видеозаписи, которые снимали на территориях военных баз. Так, в 2021 году опубликовали видео, на котором запечатлен тонущий американский корабль после столкновения с неопознанным объектом.

Поуп уверен, что и новое видео подлинное. Но все же говорит, что остаются вопросы, в том числе о том, есть ли это видео в базе данных Пентагона.

Место, где были сняты кадры, — судя по всему, международная военная база.

"Было бы интересно узнать, присутствовала ли там Великобритания, есть ли у Министерства обороны какая-либо информация об этом случае и зафиксировали ли британские военные системы наблюдения кадры НЛО", — сказал он.

Напомним, что 9 января в поле в Волгоградской области обнаружили упавшую российскую ракету Х-101. Но представители российских властей это не подтверждают. Вместо этого предмет в поле назвали "НЛО".

Также сообщалось, что в соцсетях появилась информация о том, что НЛО охотились на "Борт №1", в котором якобы был Байден.