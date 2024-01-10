Пришел счет на 2400 долларов: туристка случайно заказала в баре не тот коктейль

Британка Линси Беннетт неправильно прочитала меню, где были указаны цифры с пробелом.

Жительница Белфаста, что в Ирландии, случайно заказала коктейль, который стоил 1890 фунтов стерлингов (около 2400 долларов). Об этом курьезном случае она рассказала в своем TikTok.

Линси Беннетт вместе со своим мужем перед Новым годом поехали отдыхать в Лондон. Там парочка посетила бар при отеле, и сделала простой заказ: коктейль под названием "1890".

Супруги рассчитывали, что цена напитка составит 18,90 фунтов (то есть 24 доллара). Однако, когда они увидели счет на 2000 фунтов стерлингов (2500 долларов), то не поверили своим глазам.

В вирусном видео британка объяснила, что неправильно прочитала меню, где были указаны цифры с пробелом, но без запятой — один, восемь, девять, ноль. К сожалению, она не обратила внимания на дорогие ингредиенты, входившие в состав коктейля, в частности шампанское Cristal и 30-летний коньяк в сусальном золоте.

И хотя Линси таки пришлось оплатить заказ, она не смогла насладиться его вкусом из-за нелюбви к виски. По ее словам, в результате инцидента администрация заведения приняла решение уволить бармена.

В комментариях подписчики усомнились в правдивости этой истории из-за несостыковок в деталях. Впрочем, Линси настояла на своем, заявив, что это стало для нее настоящим уроком и отныне она всегда будет проверять цену на коктейли перед заказом.

"Иногда рестораны готовят коктейли за такую цену в качестве пиар-хода"

"Ни один алкоголь не стоит столько, это вымогательство"

"Мой муж заказал говядину в 5-звездочном ресторане, он был готов заплатить 500 долларов, но пришлось отдать 5000"

"Зачем покупать виски, если тебе не нравится"

"Наверное, они должны уточнять цену"

"Проблема в меню, дизайне и полиграфии. Если написано непонятно, то вы можете обжаловать это"

"Развод. Немедленно".

Напомним, это уже не первый подобный случай. Туристка из Австралии, которая отдыхала на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).

Кроме того, мы рассказывали, как 50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Мужчину посадили, поскольку он не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов" и устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке.