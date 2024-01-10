"Ради детей": отец после развода полгода ночует в машине (фото)

Несмотря на все сложности, мужчина старается не отчаиваться.

40-летний Эндрю Рейнольдс из Бирмингема, что в Великобритании, после развода стал бездомным и уже полгода ночует в своем автомобиле Vauxhall Astra. Отец двоих детей питается самой дешевой едой на вынос и принимает душ только раз в неделю. О его истории написало издание Birmingham Live.

Мистер Рейнольдс, который работает водителем службы доставки, паркуется на ночь "где и когда угодно", чтобы хотя бы несколько часов поспать. Мужчина утверждает, что специфика его работы стала "барьером" для получения жилищной поддержки от местного городского совета.

Британец категорически отказался от мест для временного проживания, которые ему предложили социальные службы. Он говорит, что не продержится там и 30 секунд.

"Мне предлагают ночевать вместе с наркоманами, наркодилерами и алкоголиками. Это прямая дорога к нервному срыву, а у меня и без того есть проблемы со здоровьем", — объясняет мужчина.

На работе никто не верит, что Эндрю на самом деле бездомный и живет в автомобиле. Коллеги сомневались в этом, потому что в его машине всегда очень чисто и опрятно.

"У меня нет дома, но это же не значит, что я неряха и разбрасываюсь едой и обертками. Раз в неделю ставлю машину на стоянку и убираю, потому что это единственное, что у меня есть в жизни", — рассказывает британец.

Эндрю уже дважды будили представители правоохранительных органов. Полицейские сначала подумали, что он пьян и спит за рулем, но потом проверяли его документы.

Несмотря на все сложности, Рейнольдс старается не отчаиваться.

"Стараюсь улыбаться, когда провожу время с детьми. Я знаю, что им трудно. Да, это не идеально, но у меня есть дети, ради них и живу", — добавляет мужчина.

Эндрю Рейнольдс живет в своей машине Фото: Birmingham Live

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