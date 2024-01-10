Женщина рассказала, как с помощью фольги существенно меньше платить за газ (фото)

Блогерша подсчитала, что этот простой лайфхак помогает сэкономить до 5% годовых счетов за отопление.

40-летняя Клэр Дуглас из города Танбридж-Уэллс, что в Великобритании, поделилась в своем TikTok простым способом, как сэкономить газ зимой. Чтобы максимизировать теплоотдачу, она клеит позади радиаторов обычную фольгу.

Сперва женщина измеряет размеры с учетом расположения креплений и вырезает в нужных местах отверстия. Далее наклеивает с помощью винила оловянную фольгу позади радиатора, предварительно убедившись, что панель нигде не сгибается и не морщится.

"Я была поражена эффективностью этого метода. В нашей спальне, где всегда было очень холодно, значительно потеплело. Теперь я счастлива, ведь это ничего мне не стоило", — признается британка.

Клэр решила проверить этот метод, ведь зимой температура воздуха в ее доме очень низкая. Однако включать отопление на полную она не хочет, это слишком дорого обходится для ее семейного бюджета.

"Знаю, что можно купить специальные радиаторные панели, но они стоят недешево. Мои постоянные читатели в курсе, что я предпочитаю креативные и финансово не затратные методы, когда это возможно", — добавляет она.

Дуглас подсчитала, что этот простой лайфхак экономит от двух до пяти процентов годовых счетов, в ее случае это 50-125 фунтов стерлингов (до 6 тыс. грн) в год. Однако женщина признается, что с эстетической точки зрения такие панели не очень хорошо смотрятся в интерьере помещения.

Клер клеит позади радиаторов обычную фольгу Фото: TikTok Клер клеит позади радиаторов обычную фольгу Фото: TikTok

"Если вы живете в старом жилом фонде с большим количеством радиаторов на внешних стенах дома и имеете большие счета за электроэнергию, то этот хитрый трюк может сделать ваш день счастливее, как и мой", — резюмирует женщина.

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем жителе Румынии, который поделился полезным лайфхаком, как тайно включать отопление без ведома домовладельца. Мужчина пожаловался на своей странице в TikTok, что его арендодатель запрограммировал систему так, чтобы она срабатывала только тогда, когда температура воздуха в доме опускается ниже 16 градусов. Поэтому ему пришлось пойти на этот отчаянный шаг, чтобы не замерзнуть зимой.

Кроме того, мы рассказывали о британке Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.