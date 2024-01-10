В Дании женщина легла в больницу, ведь ее кожа резко посинела: причина удивила врачей (фото)

По словам журналистов, 27-летняя норвежка заметила, что у нее резко посинела кожа. Также синий оттенок приобрели ее ногти и пальцы. Поэтому посреди ночи она решила пойти в отделение неотложной помощи.

В Дании беременная женщина Малин Харальдсен попала в больницу из-за резкого посинения кожи. Врачи думали, что у нее тромб, однако настоящая причина оказалась другой. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам журналистов, 27-летняя норвежка заметила, что у нее резко посинела кожа. Также синий оттенок приобрели ее ногти и пальцы. Поэтому посреди ночи она решила пойти в отделение неотложной помощи. Женщине сделали УЗИ и назначили препараты для разжижения крови. Врачи подозревали, что у нее мог быть тромб.

Кожа Малин Харальдсен Фото: Mirror

Однако, когда врач протер кожу женщины спиртом, истинная причина посинения стала ясна. Оказалось, что брюки женщины оставили след на ноге.

"Врачи сначала подумали, что это серьезный и действительно особый случай. Доктор, который давал мне препарат для разжижения крови, перед уколом протер мою ногу спиртом, но цвет не изменился. Но после укола он снова вытер меня, и салфетка была вся в цвете", — рассказала Харальдсен.

По словам женщины, она носила пару бархатных леггинсов с высокой талией, которые купила еще в ноябре. Забавный инцидент произошел после того, как она их впервые надела.

"Я надела их впервые, но перед использованием постирала их два раза", — сказала она.

По словам журналистов, Малин практически всю ночь проходила тесты, прежде чем около 6:30 утра врачи осознали ошибку.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года один из участников вечеринки в Маунтин-Брук, штат Алабама, застрял внутри гигантской декоративной вазы. Неудачный фокус произошел после того, как участник вечеринки по имени Коннор Паджетт попытался залезть в большую декоративную урну.