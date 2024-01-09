"Не пытайтесь повторить это дома": мужчина застрял в большой вазе на вечеринке (видео)

Коннор Паджетт стал звездой в соцсетях после того, как залез в большую декоративную вазу, однако выбраться из нее уже не смог.

В канун Нового года один из участников вечеринки в Маунтин-Брук, штат Алабама, застрял внутри гигантской декоративной вазы, чем вызвал массу насмешек в интернете. Видеоролик, на котором запечатлен этот "трюк", собрал миллионы просмотров в Х (Twitter).

Согласно видеозаписи, опубликованной в соцсети очевидцем под ником "Casual Thursday", неудачный фокус произошел после того, как участник вечеринки по имени Коннор Паджетт попытался залезть в большую декоративную урну.

На кадрах видно, как одетый в свитер мужчина втискивает свое тело в сосуд так, что видны только его голова и руки.

"Ты не сможешь выбраться", — крикнул один из зрителей.

Его прогноз оказался верным. Все попытки Паджетта выбраться из вазы не увенчались успехом, и он все становился грустным, пока люди предлагали ему способы спасения.

"Сначала он смеялся, но теперь начинает расстраиваться. Женщины пытаются его утешить. Поговаривают о попытке разбить урну", — написал в своем обновленном посте Casual Thurday.

Вазу разбили с помощью молотка, самодельного зубила и отвертки Фото: X (Twitter)

Очевидец написал в последующем посте, что хозяин вечеринки впоследствии отправил своего друга за кувалдой. В итоге Паджетт выбрался из своей "фарфоровой тюрьмы" с помощью молотка, самодельного зубила и отвертки. Мужчина был спасен, а пользователи соцсетей начали шутить над ситуацией, в которой он оказался.

"Я думал, он проживет в этой вазе всю жизнь, как рак-отшельник", "Я думал, это само собой разумеется, но: не пытайтесь повторить это дома", — писали комментаторы.

По предположениям гостей вечеринки и пользователей соцсетей, замена урны может стоить от 500 до 3 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что продавец курицы несколько лет выдавал себя за адвоката. Мошеннику долгое время удавалось выступать в суде и даже добиваться побед для своих клиентов. Благодаря многочисленным друзьям-адвокатам и надежному характеру многие люди считали Порнтхепа Качаинпхака настоящим адвокатом.

Также стало известно, что мужчина упал в 40-метровую яму, которую вырыл у себя на кухне. Один из соседей пострадавшего рассказал, что о золоте под полом в кухне мужчине рассказал дух во сне. Жоао Пимента да Силва потратил больше года на копание ямы, которая была эквивалентна примерно 12 этажам.