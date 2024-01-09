Выиграл несколько дел: продавец курицы несколько лет выдавал себя за адвоката (фото)

Мошеннику долгое время удавалось выступать в суде и даже добиваться побед для своих клиентов. Благодаря многочисленным друзьям-адвокатам и надежному характеру многие люди считали Порнтхепа Качаинпхака настоящим адвокатом.

Тайскому продавцу курицы-гриль грозит 12 лет тюрьмы после того, как в октябре 2022 года он был арестован за выдачу себя за адвоката. Мужчина даже смог выиграть несколько дел в суде. Об этом пишет The Thaiger.

Фальшивый адвокат Порнтхеп Качаинпхак в течение нескольких лет рекламировал свои юридические услуги в социальных сетях. Он размещал свои фотографии в костюме адвоката, утверждал, что у него есть юридическая фирма, и хвастался, что выиграл несколько дел.

О фальшивой личности мужчины стало известно после того, как в октябре 2022 года он обманул клиентку на 40 000 батов (чуть более 43 тысяч гривен) в северной провинции Кампхенг Пхет. Женщина заплатила ему гонорар, но ее дело не рассматривалось. Разочарованная отсутствием развития, она заставила Порнтхепа продвинуть дело, в результате чего он прислал ей документ с приговором. При проверке жертва обнаружила, что документ поддельный. Она сообщила об этом в полицию, в результате чего мужчина был арестован через месяц.

Позже стало известно, что Порнтхеп был владельцем магазина по продаже кур-гриль, и у него не было законченного юридического или адвокатского образования.

Арест вызвал шок в юридическом сообществе Таиланда, поскольку мошеннику долгое время удавалось выступать в суде и даже добиваться побед для своих клиентов. Благодаря многочисленным друзьям-адвокатам и надежному характеру многие люди считали Порнтхепа настоящим адвокатом. Издание отмечает, что если бы Порнтхеп не обманул свою клиентку, то, возможно, смог бы поддерживать аферу в течение длительного времени. Ему поверили даже члены семьи.

Мужчина выиграл несколько дел в суде Фото: Thai News Agency

Согласно постановлению Совета адвокатов Таиланда под королевским патронажем, мошенник обвиняется в нарушении Закона об адвокатах, выразившемся в незаконной юридической практике, изготовлении поддельного удостоверения адвоката, использовании поддельного удостоверения адвоката, использовании поддельных электронных документов, введении общественности в заблуждение относительно того, что он является адвокатом, и оскорблении власти суда.

Прокуратура провинции Кампаенг Пхет официально вынесла приговор Порнтхепу сегодня, 9 января. Мужчина признался в своем преступлении, и срок заключения был сокращен с 24 до 12 лет.

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