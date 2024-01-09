Немногие об этом знают: женщина рассказала, как согреться зимой без обогревателя и отопления

Блогерша нашла несколько простых, но очень эффективных решений.

Британка Джесси Мюллер, которая с 2017 года живет в старом автофургоне, нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

Прежде всего Джесси использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Она советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.

Если этого недостаточно, то стоит утеплить и входную дверь: приклеить уплотнитель по периметру или завесить ее одеялом или рядном, чтобы холодный воздух не попадал в дом.

"В моей двери особенно сильные сквозняки, поэтому я беру одеяло, сворачиваю его в рулон и кладу внизу, чтобы ветер не задувал внутрь", — рассказывает женщина.

Джесси использует изоляцию Фото: TikTok Джесси использует изоляцию Фото: TikTok

Перед сном Джесси готовит себе грелку и надевает теплую одежду из натуральных материалов. Также добавляют уюта и немного тепла маленькие одноразовые свечи.

"Покупаю вот такие с металлическими подставками, потому что они догорают сами по себе", — говорит блогерша.

Ее видео собрало колоссальные 809 тысяч просмотров.

Также блогерша советует зажигать свечи Фото: TikTok Также блогерша советует зажигать свечи Фото: TikTok

В комментариях подписчики поблагодарили Джесси Мюллер за заботу и замечательные лайфхаки. Некоторые юзеры поделились собственным опытом, как можно сохранить тепло зимой.

"Отличные советы! Спасибо!"

"Действительно хорошие идеи"

"Мы купили несколько электрических одеял, которые подключаются к USB. Они маленькие, но потребляют очень мало энергии"

"Согласен, электрическое одеяло просто необходимо!"

"Как по мне, шерстяные одеяла самые лучшие"

Джесси Мюллер выбирает удобную теплую одежду Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление. Чтобы не платить за дорогой газ, девушка использует пищевую пленку. Надин твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.