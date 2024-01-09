Попали в ловушку: многоквартирный дом был заколочен досками с жильцами внутри (видео)

Рудольф Уильямс рассказал, что он был дома, когда понял, что двери и окна его квартиры во внутреннем дворе были заколочены фанерой. В подобной ситуации оказались и соседи мужчины.

Несколько жильцов двух многоквартирных домов в городе Харви, штат Иллинойс, утверждают, что 5 января их двери и окна были заколочены, в результате чего они оказались в ловушке. Об этом стало известно из серии ставших вирусными видеороликов, опубликованных в TikTok.

В роликах видно, как бригады заколачивают квартиры, несмотря на то, что им сказали, что внутри находятся жильцы.

6 января представители властей города Харви заявили, что условия проживания в заколоченных помещениях были признаны опасными, лестницы и балконы разрушались и требовали немедленного ремонта. По словам чиновников, они никого не выселяли из домов, но сообщили владельцам недвижимости о срочности ситуации.

"Владельцы недвижимости были официально уведомлены в письменном виде о том, что структурная целостность здания превысила ожидаемый срок эксплуатации, и эвакуация обязательна до 28 октября 2023 года. Также была подчеркнута обязанность донести эту информацию до арендаторов", — заявили чиновники.

По словам чиновников, они никого не выселяли из домов, но сообщили владельцам недвижимости о срочности ситуации Фото: ABC News

Согласно заявлению, 14 декабря Департамент строительства определил, что здание представляет собой непосредственную угрозу безопасности. По словам городских властей, 5 января полицейское управление города Харви провело несколько инспекций и проверок состояния пригодности, прежде чем здания были заколочены владельцами. В заявлении не упоминается о том, что люди оказались в ловушке внутри.

"Не могли бы вы открыть это окно, там внутри человек. Рабочий просто посмотрел на меня и продолжил идти", — рассказал журналистам Джеймс Уильямс, чей дядя, Рудольф Уильямс, был одним из жильцов, оказавшихся в ловушке.

Позже сам 73-летний пострадавший смог пообщаться с представителями СМИ.

"У нас тут все заколочено. Я открыл дверь и только тогда увидел, что там лежит доска. Я открыл дверь и только тогда увидел, что там лежит доска", — рассказал он.

Другая жительница рассказала, что она спала, когда устанавливали доски, и ей пришлось выталкивать своих детей через заднее окно, чтобы выбраться наружу.

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