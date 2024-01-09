Кот вернулся домой через 7 лет после исчезновения: все это время он жил рядом (фото)

Пушистик, которого зовут Дюк, вернулся домой так же неожиданно, как и исчез в январе 2017 года.

Стефани Барстоу из Корби, что в Англии, неожиданно нашла своего кота Дюка, который исчез еще в январе 2017 года. Женщина была очень рада снова увидеть своего четвероногого друга. Как выяснилось, все это время он жил совсем рядом. Об их невероятной истории написало издание Fox News.

Миссис Барстоу искала своего домашнего любимца почти восемь месяцев, но со временем потеряла надежду. У британки было два кота — Дюк и его брат Неро, с которым, по словам женщины, пушистик подрался в ночь перед исчезновением.

"У нас тогда родился ребенок, поэтому произошло много изменений, а коты, насколько я знаю, не очень любят перемены", — говорит 35-летняя Стефани, мать двоих детей.

По ее словам, пушистик вернулся домой так же неожиданно, как и исчез. Местный ветеринар сообщил женщине, что Дюка нашли на соседней фабрике — всего в 270 метрах от ее дома.

"Ветеринар узнал Дюка благодаря характерным пятнам на мордочке и белым лапам. Он вспомнил, что мы его искали", — добавляет миссис Барстоу.

Сообщается, что заблудившегося котика в свое время приютили работники фабрики, и он прожил там в небольшом сарайчике последний год. Где пушистик был до этого, никто не знает.

Стефани Барстоу и Дюк снова увиделись через семь лет Фото: SWNS

Недавно работники завода решили, что держать кота там опасно. Так он оказался у местного ветеринара.

Интересно, что хозяйка решила передать Дюка в другую семью с тихим и открытым пространством, "идеально" подходящим для него. Женщина объясняет свое решение расширением семьи и риском того, что домашний любимец снова сбежит на фабрику.

Кот Дюк теперь живет у новых хозяев Фото: SWNS Кот Дюк теперь живет у новых хозяев Фото: SWNS

"Я хотела поделиться этой историей, чтобы владельцы животных, попавших в подобную ситуацию, не сдавались, потому что никогда не знаешь, что может произойти", — уверена Барстоу.

Напомним, ранее Фокус писал о пропавшем в 2012 году коте по кличке Тоби, который неожиданно вернулся домой накануне Рождества. Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты котов Cats Protection, куда пушистика доставила жительница городка Бедфорд.

Кроме того, мы рассказывали, как найденный на круизном лайнере Royal Caribbean International кот чудом избежал эвтаназии. Согласно правилам, животное должны были бы усыпить. Но, к счастью, этого удалось избежать.