В Токио из-за аромапалочки дотла сгорел дворец экс-премьер-министра Японии (видео)
На момент пожара в доме находились дочь Какуэи Танаки, бывший министр иностранных дел Макико Танака и ее муж Наоки, бывший министр обороны
В Японии в Токио 8 января дотла сгорел дворец бывшего премьер-министра Японии Какуэи Танаки. Об этом сообщает издание News.cgtn.
Отмечается, что местная пожарная служба получила сообщение в 15:20 о возгорании в резиденции экс-премьер-министра.
На момент пожара в доме находились дочь Какуэи Танаки, бывший министр иностранных дел Макико Танака и ее муж Наоки, бывший министр обороны. Их благополучно эвакуировали.
Отмечается, что пожар начался в двухэтажном доме. По словам полиции, причиной пожара могли стать аромапалочки, которые зажгла Макико Танака. В результате огонь уничтожил дом, а также прилегающую лесистую зону. На месте работали 20 пожарных бригад.
Комплекс, где проживала семья бывшего премьер-министра Японии, расположен примерно в 1,5 километрах к востоку от станции Меджиро в жилом районе. Рядом университет и отель.
Резиденция считалась символом могущества и финансовых возможностей Какуэи Танаки.
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