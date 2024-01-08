В Токио из-за аромапалочки дотла сгорел дворец экс-премьер-министра Японии (видео)

На момент пожара в доме находились дочь Какуэи Танаки, бывший министр иностранных дел Макико Танака и ее муж Наоки, бывший министр обороны

В Японии в Токио 8 января дотла сгорел дворец бывшего премьер-министра Японии Какуэи Танаки. Об этом сообщает издание News.cgtn.

Отмечается, что местная пожарная служба получила сообщение в 15:20 о возгорании в резиденции экс-премьер-министра.

На момент пожара в доме находились дочь Какуэи Танаки, бывший министр иностранных дел Макико Танака и ее муж Наоки, бывший министр обороны. Их благополучно эвакуировали.

Резиденция считалась символом могущества и финансовых возможностей Какуэи Танаки

Отмечается, что пожар начался в двухэтажном доме. По словам полиции, причиной пожара могли стать аромапалочки, которые зажгла Макико Танака. В результате огонь уничтожил дом, а также прилегающую лесистую зону. На месте работали 20 пожарных бригад.

Комплекс, где проживала семья бывшего премьер-министра Японии, расположен примерно в 1,5 километрах к востоку от станции Меджиро в жилом районе. Рядом университет и отель.

Резиденция считалась символом могущества и финансовых возможностей Какуэи Танаки.

Напомним, что в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. В соцсетях передают, что транспорт выгорел дотла. По предварительным выводам следствия, пожар не был случайностью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся склад с полиэтиленом и картонной упаковкой распространилась на 4 тысячи квадратных метров. Само помещение не удалось спасти от огня.