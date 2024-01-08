Сорвал джекпот: мужчина, который 15 лет использовал одни и те же номера, выиграл $1,4 млн

Мужчина стал одним из семи победителей первого дивизиона, которые получили главный денежный приз.

Приверженность одного австралийца к игре с одними и теми же номерами вылилась в огромный выигрыш в лотерею Saturday Lotto. Об этом пишет Yahoo News Austra.

Упорство и вера мужчины, имя которого не называется, принесли свои плоды, он выиграл 1,4 миллиона долларов.

Местный житель Лисмора был приятно удивлен, что он стал одним из семи новоиспеченных миллионеров в субботнем розыгрыше лотереи (6 января), после того как он оставил билет в своей машине. Выигрышными номерами оказались 17, 12, 36, 42, 13 и 34, а дополнительными — 41 и 38. Семь победителей первого дивизиона получили по $1 428 571,43.

"Я беру эти номера уже очень давно — может быть, 15 лет или больше. Я не беру их каждую неделю. Я рад, что взял их именно в эти выходные", — сказал победитель представителю лотереи после того, как ему пришлось бежать к машине, чтобы найти и билет и подтвердить выигрыш.

Победитель лотереи отметил, что последние несколько лет были трудными и крупный денежный приз пришелся как нельзя кстати.

"Честно говоря, я ошеломлен! Даже не знаю, что сказать. Это большой шок", — добавил счастливчик

Мужчина из Северных рек штата Новый Южный Уэльс сказал, что ему нужно время, чтобы полностью осмыслить свою победу, прежде чем он решит, что делать с деньгами.

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