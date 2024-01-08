Невероятный улов: огромную 238-килограммовую рыбу продали за $800 тысяч (фото)

Гигантского тунца рыбаки выловили у побережья префектуры Аомори в Японии.

Огромного голубого тунца весом почти 525 фунтов (около 238 кг) продали во время аукциона на рыбном рынке Токио, что в Японии. Этот лот за 800 тысяч долларов приобрел оптовый торговец морепродуктов Yamayuki и сеть суши Onodera group, пишет местное издание The Japan Times.

Сообщается, что гигантского тунца рыбаки выловили у побережья префектуры Аомори. После аукциона его отвезут в "мишленовский" суши-ресторан Onodera, расположенный в фешенебельном районе японской столицы.

"Мы должны были это сделать, если хотели победить", — заявил Юкитака Ямагучи, президент Yamayuki, в перерыве после символического разрезания рыбы.

Как ни странно, заоблачная цена за этого голубого тунца не установила никакого рекорда, ведь это лишь четвертая по величине продажа с момента ведения учета в 1999 году.

К слову, рекорд был установлен в 2019 году, когда владелец японской сети суши-ресторанов "Король тунца" заплатил за 613-фунтового (около 278 кг) голубого тунца 333,6 миллиона иен (88,6 миллиона гривен). Это в пять раз дороже, чем ожидалось.

"Тунец выглядит таким вкусным и очень свежим, но я думаю, что переплатил", — признался тогда журналистам CNBC предприниматель Кийоси Кимура.

Голубого тунца продали за $800 тысяч Фото: ZUMAPRESS Голубого тунца продали за $800 тысяч Фото: ZUMAPRESS

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