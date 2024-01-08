Искал золото: мужчина упал в 40-метровую яму, которую вырыл у себя на кухне (фото)

Один из соседей пострадавшего рассказал, что о золоте под полом в кухне мужчине рассказал дух во сне. Жоао Пимента да Силва потратил больше года на копание ямы, которая была эквивалентна примерно 12 этажам.

71-летний Жоао Пимента да Силва свалился в вырытую им шахту после того, как потерял равновесие, отправившись на поиски драгоценных камней. Соседи рассказали, что пенсионер был одержим идеей, что под его домом в муниципалитете Ипатинга в бразильском штате Минас-Жерайс зарыто золото, до которого он пытался добраться. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина погиб, провалившись в 40-метровую яму, которую он вырыл под полом своей кухни после того, как ему приснилось, что под ней зарыто золото.

"Жоао потратил больше года на копание ямы и нанял множество людей для выполнения земляных работ. Вначале он платил 70 бразильских реалов (548 гривен) в день, когда яма была еще неглубокой, но чем глубже он заходил, тем больше росли расходы. В итоге он заплатил около 495 бразильских реалов (3876 гривен) каждому, кто вошел в яму и помог убрать землю. Он задел большой камень, который было трудно извлечь, и ходили слухи, что он пытался раздобыть динамит", — рассказал сосед Арнальдо да Силва местным СМИ.

По словам соседа, Жоао утверждал, что "дух" во сне сказал ему, что под камнем на полу его кухни находится золото, и он пытался предупредить его об опасности своей затеи, но не получил ответа. Трагедия, приведшая к гибели золотоискателя, произошла 5 января. Пожарные подтвердили, что получили вызов около 13:30 в тот день в дом в районе под названием Бетания после того, как хозяин упал с высоты около 130 футов (40 метров), но не смогли ничего сделать для спасения его жизни.

В бразильской прессе были опубликованы необычные фотографии дыры диаметром около 35 дюймов (89 см) и глубиной, эквивалентна примерно 12 этажам.

Тело извлекли сотрудники службы спасения Фото: коллаж Фокус

По сообщениям местных жителей, погибший, предположительно, поскользнулся и упал насмерть с деревянной платформы, расположенной в верхней части отверстия, когда пытался выбраться из него после работ по удалению воды и грязи. Друг, с которым он работал, не смог его спасти. Его тело извлекли сотрудники службы спасения. У него были обнаружены травмы головы и переломы ног, а также другие переломы.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионер помог полиции поймать вора и попал в неприятности. Норман Бреннан гнался за подозреваемым более 3 километров, прежде чем помог полицейским арестовать его. Преступнику удалось избежать наказания, а сам мужчина получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Также стало известно, что в деле самого неуловимого угонщика самолетов Д.Б. Купера появилась новая зацепка. История, которая потрясла всю Америку в начале 1970-х, по-прежнему оставляет в неведении не только агентов ФБР, но и весь мир.